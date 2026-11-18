Im Frühjahr war El Mezquite nur ein Punkt auf der Karte. Ein paar erhöhte Goldwerte im Boden, ein auffälliges Datensignal in der Drohnen-Magnetik, 1,6 km von der Main Zone entfernt. Dann setzte Tocvan Ventures Corp. eine erste Bohrung und traf. Ein paar Monate später stand JES-26-155 mit 215 m @ 0,6 g/t Gold in der News: Eine bedeutende Neuentdeckung war bestätigt.

Genau diese Kombination aus Bodenprobe und Magnetik hat zur Entdeckung bei El Mezquite geführt. Jetzt hat Tocvan sie zum ersten Mal auf das gesamte, rund 22 km² grosse Projektgelände angewendet. Das heute per Pressemitteilung verkündete Ergebnis ist etwas, das für die nächsten Jahre wichtiger sein könnte als ein Bohrergebnis: Eine nach Priorität sortierte Liste, wo als Nächstes nach einer weiteren Lagerstätte gesucht wird.

Die Fingerabdrücke im Boden

Gold im Boden wird in ppb (parts per billion) gemessen, also in Teilen pro Milliarde. 100 ppb entsprechen 0,1 g/t: Das klingt nach wenig, ist es aber nicht, denn Bodenproben sind keine Erzproben. Sie zeigen lediglich, wo verwitterte Adern im Untergrund ihre Spuren an die Erdoberfläche abgegeben haben. Tocvan wertet ab 20 ppb als „auffällig“ und ab 100 ppb als „bedeutend“.

Gemessen daran ist das Bild deutlich: 510 der 3.248 Proben (15,7%) liegen bei mindestens 50 ppb, 225 bei mindestens 100 ppb und 12 erreichen sogar 1.000 ppb bzw. 1 g/t oder mehr. Im South Block hängen die Werte ab 50 ppb von der Main Zone bis nach El Mezquite zusammen, auf einer Fläche von etwa 2,4 x 1,5 km. Das deutet darauf hin, dass auch der Bereich zwischen beiden mineralisiert sein könnte. Ob dort abbauwürdige Gehalte stecken, müssen allerdings erst Bohrungen zeigen.

Wichtig zur Einordnung: Die 408 historischen Proben aus 2018 und 2020 wurden gezielt rund um die Main Zone genommen und schneiden deshalb besser ab. Aussagekräftiger sind die 2.840 eigenen Proben von Tocvan. Sie liegen auf einem gleichmässigen Raster mit Linien alle 100 m und Probenpunkten etwa alle 50 m.

Abbildung 1: Gold im Boden bei Gran Pilar. Schraffiert sind die Flächen, für die noch Probenergebnisse ausstehen, ca. 494 ha oder 22% des Projekts.

Aus Anomalien werden Ziele

Eine erhöhte Bodenprobe allein ist noch kein Bohrziel. Deshalb hat Tocvan alles übereinandergelegt, was es über das Gelände weiss: Gold, Silber, Begleitelemente, kartierte Quarzadern und Brekzien, die Gesteinsart, die Drohnen-Magnetik sowie bisherige Gesteinsproben- und Bohrergebnisse. Wo sich mehrere Hinweise überlagern, entsteht ein Zielgebiet.

Dann kam ein „Stresstest“: Tocvan hat die Gewichtung der einzelnen Datenschichten mehrfach verändert. Ziele, die dabei immer oben blieben, gelten als Tier 1. So entstanden 12 Zielgebiete über insgesamt 171 Hektar. Hinzu kommt Bojorquez (T-B), ein bereits bekanntes Oberflächenziel ca. 2,1 km östlich der Main Zone, das dank Gesteinsproben bis 1,81 g/t Gold, Goldspuren im Boden, Quarzadern und vorteilhafter Magnetik ebenfalls als Tier 1 eingestuft wurde (gebohrt wurde dort bisher nicht).

Das spannendste Ziel ist T3: Es liegt im North Block entlang einer kartierten Quarzader-Schar und zeigt die stärkste Signatur an Begleitelementen auf dem gesamten Projektgelände, mit Tellur bis 3,7 ppm, und deckt sich zudem mit einer Alterationszone, die in Multispektral-Daten sichtbar ist. Lässt man die vorhandenen Gesteins- und Bohrdaten aus der Rechnung, rangiert T3 sogar auf Platz 1. Dass T3 ohne Gesteins- und Bohrdaten auf Platz 1 rückt, liegt daran, dass angebohrte Ziele wie die Main Zone oder El Mezquite durch ihre Bohrergebnisse Zusatzpunkte bekommen. T3 hat keine Bohrungen und gewinnt diesen Vergleich allein mit Oberflächendaten. Genau das macht T3 so interessant, zumal dort bisher weder gebohrt noch Trenching durchgeführt wurde.

Abbildung 2: Die Prioritätsziele (T1-T12 und T-B) nach Tier, mit Bodenproben ab 50 ppb Gold, über vereinfachter Geologie und Drohnen-Magnetik.

Pfadfinder im Boden

Gold ist ein schlechter Zeuge. Es kommt in winzigen Mengen vor und ist ungleichmäßig verteilt. Geologen suchen deshalb nach seinen Begleitern, den sogenannten Pfadfinder-Elementen (pathfinder elements). In epithermalen Systemen wie Gran Pilar sind das vor allem Arsen, Antimon, Tellur, Wismut und Silber. Sie stammen aus denselben heissen Lösungen wie das Gold, sind aber oft breiter gestreut und leichter zu messen.

Dass das funktioniert, zeigen die Zahlen: Von den Proben mit dem höchsten Arsen (oberste 10%, ab 49,9 ppm) enthalten 40% auch mindestens 50 ppb Gold. Im gesamten Datensatz sind es nur 11,7%. Eine Arsen-Anomalie macht einen starken Goldfund also etwa 3,5-mal wahrscheinlicher. Bei El Mezquite zieht sich die stärkste Arsen-Anomalie ca. 1,7 km von Nord nach Süd, mit Spitzenwerten bis 2.140 ppm. Derselbe Zusammenhang zeigt sich auch in den bisherigen Bohrproben.

Interessant ist auch ein zweiter Arsen-Trend am Ostrand des South Blocks bei Bojorquez: Dieser ist 1,3 km lang, trägt aber kaum Gold. Das muss kein schlechtes Zeichen sein: Solche arsenreichen, goldarmen Böden können den oberen oder äusseren Teil eines epithermalen Systems markieren; also das Dach, unter dem das eigentliche Ziel erst liegt. Der Trend wurde bisher weder im Detail kartiert noch mit Trenching oder Bohrungen getestet.

Abbildung 3: Arsen im Boden bei Gran Pilar (nur Tocvan-Proben, nach Perzentilen eingeteilt). Die historischen Proben wurden nicht auf Arsen untersucht.

Grösser als die Main Zone

Chris Gordon, CEO von Tocvan, ordnet die Auswertung so ein:

„Zum ersten Mal haben wir die gesamte Bodendatenbank auf einmal betrachtet, zusammen mit unserer Geologie und der Drohnen-Magnetik, und sie bestätigt, dass Gran Pilar viel grösser ist als die Main Zone. Mehr als 500 Bodenproben liegen über 50 ppb Gold. Die El Mezquite Entdeckung sitzt auf einem kilometerlangen Gold-Arsen-Trend, der einem nord-südlich verlaufenden magnetischen Tief folgt. Und im North Block, bei La Blanquita, liegt das Gold entlang einer kartierten Aderschar mit derselben Elementfamilie, die bei den hochgradigen Adern der Main Zone vorkommt. Die Hälfte unserer 13 Prioritätsziele wurde noch nie mit Bohrungen getestet. Wir haben jetzt eine klare, nach Rang geordnete Liste, die die nächste Phase aus Kartierung, Trenching und Bohrungen leitet.“

Der Fahrplan für die nächsten Monate ist konkret:

Bei El Mezquite (T1 und T4) wird entlang der Boden-Achse und des magnetischen Tiefs weiter nach aussen gebohrt und die Stelle mit der hochgradigen Bodenprobe (2,4 g/t Gold) wird mit Trenching getestet.

wird entlang der Boden-Achse und des magnetischen Tiefs weiter nach aussen gebohrt und die Stelle mit der hochgradigen Bodenprobe (2,4 g/t Gold) wird mit Trenching getestet. Bei Bojorquez (T-B) folgen Kartierung, Gesteinsproben und Trenching (Bohrungen erst, wenn die Ergebnisse es rechtfertigen).

folgen Kartierung, Gesteinsproben und Trenching (Bohrungen erst, wenn die Ergebnisse es rechtfertigen). Bei La Blanquita (T3) folgen Kartierung, Gesteins- und Schlitzproben sowie Trenching (Bohrungen erst, wenn die Ergebnisse es rechtfertigen).

folgen Kartierung, Gesteins- und Schlitzproben sowie Trenching (Bohrungen erst, wenn die Ergebnisse es rechtfertigen). Die alten Bodenproben der Main Zone werden zudem auf Begleitelemente nachanalysiert.

werden zudem auf Begleitelemente nachanalysiert. Und für ca. 494 Hektar stehen noch Ergebnisse aus, vor allem im Norden und Westen rund um La Blanquita.

Fazit

Die heutige Pressemitteilung bringt keine Bohrtreffer und keine Ressource. Die 12 Ziele sind konzeptionell. Und Bodenwerte sagen nichts über den Gehalt in der Tiefe. Was die heutige News jedoch liefert, ist eine wichtige Orientierung, mit der immer alles beginnt.

Gran Pilar ist nicht mehr nur eine Main Zone mit ein paar Nebenschauplätzen, sondern ein Distrikt mit einer klaren Explorationsreihenfolge.

El Mezquite hat gezeigt, wie schnell aus einer Bodenanomalie ein Bohrerfolg werden kann. Die Frage für die kommenden Monate lautet: Gelingt das ein zweites Mal? An Zielen dafür mangelt es jedenfalls nicht mehr. Zudem standen Ende September noch Laborergebnisse für ca. 3.500 Bohrmeter aus, was die kommenden Wochen umso spannender macht.

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Stephan Bogner

Bringt über 20 Jahre Erfahrung mit Edelmetallen und Junior-Mining-Aktien mit. Nach seinem Wirtschaftsstudium in Dortmund, London und Brisbane sowie Berufsjahren in Dubai lebt er heute in der Schweiz. Als Analyst bei Rockstone fokussiert er sich auf Kapitalmärkte, Rohstoffe und Zukunftstechnologien – und investiert selbst in zahlreiche Unternehmen, über die er schreibt.

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Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem Aussagen, Erwartungen und Annahmen in Bezug auf: Die Interpretation der projektweiten Bodenprobenergebnisse, der geologischen Kartierung und der Drohnen-Magnetik bei Gran Pilar; die Abgrenzung und Rangfolge der 12 Prioritätsziele (T1 bis T12) und des Ziels Bojorquez (T-B) sowie deren Einteilung in Tier 1 bis Tier 3; die Einschätzung, dass auch der Bereich zwischen der Main Zone und El Mezquite mineralisiert sein könnte; das Potenzial von El Mezquite, der Main Zone sowie des North Block mit dem Ziel La Blanquita (T3), zusätzliche Mineralisierung oder Mineralressourcen zu beherbergen; die Interpretation von Arsen und weiteren Pfadfinder-Elementen als Hinweis auf Goldmineralisierung, einschliesslich der Deutung des Arsen-Trends bei Bojorquez als möglicher oberer oder äusserer Teil eines epithermalen Systems; die geplanten Folgearbeiten, darunter Step-out-Bohrungen bei El Mezquite, Trenching, Kartierung sowie Gesteins- und Schlitzproben bei La Blanquita und Bojorquez und die Nachanalyse historischer Bodenproben der Main Zone; die noch ausstehenden Bodenprobenergebnisse für rund 494 Hektar; die Bedeutung der Ende September 2026 noch ausstehenden Laborergebnisse für ca. 3.500 Bohrmeter; sowie mögliche Auswirkungen dieser Ereignisse auf die Kursentwicklung der Aktie von Tocvan. Die 12 Prioritätsziele und das Bojorquez-Ziel sind konzeptionelle Explorationsziele. Sie beruhen überwiegend auf Oberflächengeochemie sowie auf Geologie und Magnetik, die aus Karten des Unternehmens interpretiert wurden, und stellen keine Mineralressourcen dar. Die Rangfolge der Ziele hängt von der Gewichtung der einzelnen Datenschichten ab und kann sich mit neuen Daten ändern. Bodenproben sind geochemische Oberflächenwerte; sie entsprechen weder gebohrten Mächtigkeiten noch Gehalten in der Tiefe und erlauben keine Rückschlüsse darauf, ob abbauwürdige Mineralisierung vorhanden ist. Spitzenwerte einzelner Bodenproben sind nicht repräsentativ für den Gehalt über eine Fläche oder Breite. Gesteinsproben, darunter die Werte bis 1,81 g/t Gold bei Bojorquez, sind selektiv und nicht zwingend repräsentativ für die Mineralisierung eines Zielgebiets. Die 408 historischen Bodenproben aus den Jahren 2018 und 2020 wurden von früheren Betreibern genommen; Probenahme, Analysemethoden und Qualitätskontrolle wurden von Tocvan nicht verifiziert. Da diese Proben gezielt rund um die Main Zone genommen wurden, ist ihr höherer Anteil auffälliger Werte nur eingeschränkt mit den systematisch genommenen Proben von Tocvan vergleichbar. Die genannten Bohrergebnisse, darunter 215 m @ 0,6 g/t Gold in Bohrloch JES-26-155, sind gebohrte Längen und entsprechen nicht zwingend den wahren Mächtigkeiten. Die Angabe zu den ausstehenden Laborergebnissen für rund 3.500 Bohrmeter entspricht dem Stand von Ende September 2026; ein Teil davon könnte inzwischen veröffentlicht worden sein, und es kann nicht zugesichert werden, wann weitere Ergebnisse veröffentlicht werden. 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