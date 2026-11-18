Aktien des schwedischen Unternehmens Argo Defence Group an der Börse Stuttgart handelbar

Stuttgart (ots) - Zwei europäische Börsen der Boerse Stuttgart Group kombinieren ihre Services, um schwedischen Wachstumsunternehmen ein einzigartiges Angebot für ein duales Listing zu eröffnen. Die Aktien des schwedischen Rüstungsunternehmens Argo Defence Group, das an der skandinavischen Börse Nordic Growth Market (NGM) notiert ist, können nun durch ein Zweitlisting im Segment "Nordic Growth Market" der Börse Stuttgart auch von deutschen Anlegern gehandelt werden. Die Aktien werden börsentäglich von 9 bis 17:30 Uhr gehandelt. Die Liquiditätsversorgung im Handel an der Börse Stuttgart übernimmt die EUWAX AG, die auch Liquiditätsspender im Aktienhandel an der NGM ist.

Das Angebot des dualen Listings im Handelssegment "Nordic Growth Market" der Börse Stuttgart macht schwedische Wachstumsunternehmen am Kapitalmarkt der Eurozone sichtbarer und ermöglicht ihnen, ihre Investorenbasis zu erweitern.

Der schwedische Kapitalmarkt für kleine und mittlere Wachstumsunternehmen (KMUs) ist einzigartig, da er zwei Drittel des europäischen Handels mit KMU-Aktien ausmacht. In den letzten zwölf Monaten hat die NGM sechs neue Wachstumsunternehmen aus der Rüstungsindustrie gelistet.

Mehr zum Handelssegment "Nordic Growth Market":



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