David Einhorn rutscht deutlich ins Minus
13F-Update
Das Portfolio von David Einhorn fällt um -12,41 % gegenüber dem Vorquartal. Der Wert sinkt auf 3.031.358.799 USD. Starke Abgaben bei wichtigen Positionen belasten das Ergebnis.
Foto: wallstreetONLINE / OpenAI
13F-Daten bieten wertvolle Einblicke in die strategischen Entscheidungen großer Hedgefonds. Sie zeigen, welche Positionen verstärkt, neu aufgebaut oder reduziert wurden – ein wichtiges Signal für Privatanleger.
Ein schwaches Quartal für David Einhorn. Mit -12,41 % fällt das Portfolio auf 3.031.358.799 USD. Vor allem starke Verluste in ADI Global Distribution belasteten das Ergebnis deutlich.
Top Positionen nach GewichtDie Top Positionen basieren auf der Gewichtung innerhalb des Portfolios. Die größte Position hier ist Green Brick Partners mit 20,65 %, gefolgt von Fluor mit 7,28 % und Core Natural Resources Registered mit 6,39 %.
|Wertpapier
|% Portfolio
|Gesamtwert *
|Wert pro Aktie *
|Perf. % *
|20,65 %
|625.888.690 USD
|66,11 USD
|-13,42 %
|7,28 %
|220.615.048 USD
|47,88 USD
|+0,53 %
|6,39 %
|193.654.182 USD
|85,84 USD
|-2,95 %
Neu Aufgebaute PositionenEs folgen Positionen, die innerhalb des letzten Quartals neu in das Portfolio aufgenommen wurden. Diese sind nach ihrer Gewichtung sortiert. Die Top 3 Verteilung ist wie folgt: Century Aluminum Company mit 2,70 %, SL Green Realty Registered REIT mit 1,72 % und ADI Global Distribution mit 1,54 %.
|Wertpapier
|% Portfolio
|Gesamtwert *
|Wert pro Aktie *
|Perf. % *
|2,70 %
|81.708.278 USD
|35,98 USD
|-8,73 %
|1,72 %
|52.012.722 USD
|48,92 USD
|-4,16 %
|1,54 %
|46.591.176 USD
|17,92 USD
|-42,06 %
|1,30 %
|39.278.063 USD
|377,71 USD
|-5,42 %
|1,13 %
|34.101.284 USD
|31,05 USD
|+7,00 %
Aufgestockte PositionenDie Liste umfasst Positionen, die innerhalb des letzten Quartals aufgestockt wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind PG&E Corporation mit 4,04 %, Dauch Corporation mit 3,17 % und PENN Entertainment mit 2,86 %.
|Wertpapier
|% Portfolio
|Gesamtwert *
|Wert pro Aktie *
|Perf. % *
|4,04 %
|122.500.000 USD
|12,25 USD
|+21,19 %
|3,17 %
|96.108.704 USD
|5,22 USD
|-17,24 %
|2,86 %
|86.772.097 USD
|14,65 USD
|+23,49 %
|2,86 %
|86.573.454 USD
|38,05 USD
|+22,76 %
|2,51 %
|76.105.982 USD
|17,72 USD
|+26,54 %
Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!
Reduzierte PositionenAufgeführt sind Positionen, die innerhalb des letzten Quartals reduziert wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind Fluor mit 7,28 %, Core Natural Resources Registered mit 6,39 % und TD SYNNEX Corporation mit 2,66 %.
|Wertpapier
|% Portfolio
|Gesamtwert *
|Wert pro Aktie *
|Perf. % *
|7,28 %
|220.615.048 USD
|47,88 USD
|+0,53 %
|6,39 %
|193.654.182 USD
|85,84 USD
|-2,95 %
|2,66 %
|80.613.914 USD
|256,85 USD
|-9,50 %
|2,53 %
|76.697.278 USD
|117,31 USD
|+35,06 %
|1,98 %
|59.939.496 USD
|18,49 USD
|-13,42 %
Verkaufte PositionenEs folgen 5 Positionen, die innerhalb des letzten Quartals vollständig aus dem Portfolio verkauft wurden.
|Wertpapier
|% Portfolio
|Gesamtwert *
|Wert pro Aktie *
|Perf. % *
|0,00 %
|97.779.679 USD
|33,88 USD
|+3,56 %
|0,00 %
|32.382.650 USD
|13,71 USD
|-48,88 %
|0,00 %
|1.317.823 USD
|0,778000 USD
|-20,23 %
|0,00 %
|61.502.137 USD
|43,18 USD
|+47,56 %
|0,00 %
|48.143.309 USD
|85,75000 USD
|-6,02 %
Leser, die ausführlichere Informationen zu diesem Superinvestor suchen, finden diese hier auf der entsprechenden Investor-Detailseite.
Disclaimer
Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Er basiert ausschließlich auf öffentlich zugänglichen 13F-Informationen sowie Kursdaten. Anlageentscheidungen sollten zusätzlich auf fundamentalen Analysen, Marktentwicklungen und individueller Risikobereitschaft basieren.
* Die angegebenen Kurse und der daraus errechnete Gesamtwert, beziehen sich auf den Schlusskurs des letzten Börsentages des jeweiligen Quartals und entsprechen dem Bewertungsstichtag der 13F-Einreichung.