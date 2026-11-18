Ein schwaches Quartal für David Einhorn. Mit -12,41 % fällt das Portfolio auf 3.031.358.799 USD. Vor allem starke Verluste in ADI Global Distribution belasteten das Ergebnis deutlich.

13F-Daten bieten wertvolle Einblicke in die strategischen Entscheidungen großer Hedgefonds. Sie zeigen, welche Positionen verstärkt, neu aufgebaut oder reduziert wurden – ein wichtiges Signal für Privatanleger.

Top Positionen nach Gewicht Die Top Positionen basieren auf der Gewichtung innerhalb des Portfolios. Die größte Position hier ist Green Brick Partners mit 20,65 %, gefolgt von Fluor mit 7,28 % und Core Natural Resources Registered mit 6,39 %.

Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % * Green Brick Partners 20,65 % 625.888.690 USD 66,11 USD -13,42 % Fluor 7,28 % 220.615.048 USD 47,88 USD +0,53 % Core Natural Resources Registered 6,39 % 193.654.182 USD 85,84 USD -2,95 % Die Top Positionen basieren auf der Gewichtung innerhalb des Portfolios. Die größte Position hier ist Green Brick Partners mit 20,65 %, gefolgt von Fluor mit 7,28 % und Core Natural Resources Registered mit 6,39 %.

Neu Aufgebaute Positionen Es folgen Positionen, die innerhalb des letzten Quartals neu in das Portfolio aufgenommen wurden. Diese sind nach ihrer Gewichtung sortiert. Die Top 3 Verteilung ist wie folgt: Century Aluminum Company mit 2,70 %, SL Green Realty Registered REIT mit 1,72 % und ADI Global Distribution mit 1,54 %.

Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % * Century Aluminum Company 2,70 % 81.708.278 USD 35,98 USD -8,73 % SL Green Realty Registered REIT 1,72 % 52.012.722 USD 48,92 USD -4,16 % ADI Global Distribution 1,54 % 46.591.176 USD 17,92 USD -42,06 % Bio-Rad Laboratories (A) 1,30 % 39.278.063 USD 377,71 USD -5,42 % MGM Resorts 1,13 % 34.101.284 USD 31,05 USD +7,00 % Es folgen Positionen, die innerhalb des letzten Quartals neu in das Portfolio aufgenommen wurden. Diese sind nach ihrer Gewichtung sortiert. Die Top 3 Verteilung ist wie folgt: Century Aluminum Company mit 2,70 %, SL Green Realty Registered REIT mit 1,72 % und ADI Global Distribution mit 1,54 %.

Aufgestockte Positionen Die Liste umfasst Positionen, die innerhalb des letzten Quartals aufgestockt wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind PG&E Corporation mit 4,04 %, Dauch Corporation mit 3,17 % und PENN Entertainment mit 2,86 %.

Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % * PG&E Corporation 4,04 % 122.500.000 USD 12,25 USD +21,19 % Dauch Corporation 3,17 % 96.108.704 USD 5,22 USD -17,24 % PENN Entertainment 2,86 % 86.772.097 USD 14,65 USD +23,49 % Fortune Brands Innovations 2,86 % 86.573.454 USD 38,05 USD +22,76 % Viatris 2,51 % 76.105.982 USD 17,72 USD +26,54 % Die Liste umfasst Positionen, die innerhalb des letzten Quartals aufgestockt wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind PG&E Corporation mit 4,04 %, Dauch Corporation mit 3,17 % und PENN Entertainment mit 2,86 %.

Reduzierte Positionen Aufgeführt sind Positionen, die innerhalb des letzten Quartals reduziert wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind Fluor mit 7,28 %, Core Natural Resources Registered mit 6,39 % und TD SYNNEX Corporation mit 2,66 %.

Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % * Fluor 7,28 % 220.615.048 USD 47,88 USD +0,53 % Core Natural Resources Registered 6,39 % 193.654.182 USD 85,84 USD -2,95 % TD SYNNEX Corporation 2,66 % 80.613.914 USD 256,85 USD -9,50 % Crocs 2,53 % 76.697.278 USD 117,31 USD +35,06 % Sotera Health Company 1,98 % 59.939.496 USD 18,49 USD -13,42 % Aufgeführt sind Positionen, die innerhalb des letzten Quartals reduziert wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind Fluor mit 7,28 %, Core Natural Resources Registered mit 6,39 % und TD SYNNEX Corporation mit 2,66 %.

Verkaufte Positionen Es folgen 5 Positionen, die innerhalb des letzten Quartals vollständig aus dem Portfolio verkauft wurden.

Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % * Teva Pharmaceutical Industries ADR 0,00 % 97.779.679 USD 33,88 USD +3,56 % TripAdvisor 0,00 % 32.382.650 USD 13,71 USD -48,88 % GoPro Registered (A) 0,00 % 1.317.823 USD 0,778000 USD -20,23 % PayPal 0,00 % 61.502.137 USD 43,18 USD +47,56 % Spectrum Brands Holdings 0,00 % 48.143.309 USD 85,75000 USD -6,02 % Es folgen 5 Positionen, die innerhalb des letzten Quartals vollständig aus dem Portfolio verkauft wurden.



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Disclaimer

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Er basiert ausschließlich auf öffentlich zugänglichen 13F-Informationen sowie Kursdaten. Anlageentscheidungen sollten zusätzlich auf fundamentalen Analysen, Marktentwicklungen und individueller Risikobereitschaft basieren.

* Die angegebenen Kurse und der daraus errechnete Gesamtwert, beziehen sich auf den Schlusskurs des letzten Börsentages des jeweiligen Quartals und entsprechen dem Bewertungsstichtag der 13F-Einreichung.



