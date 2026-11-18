Paul Singer überzeugt – Portfolio wächst um 13,45 %
13F-Update
Das Portfolio von Paul Singer liefert ein starkes Quartal. Mit +13,45 % steigt der Wert auf 15.586.350.292 USD. Auffällig sind deutliche Aufstockungen und Gewinne bei mehreren Kernwerten.
Foto: wallstreetONLINE / OpenAI
Die Gewichtung einzelner Positionen zeigt, welche Aktien besonders wichtig sind. Starke Aufstockungen deuten oft auf steigende Überzeugung hin, während Verkäufe Risikoabbau signalisieren.
Paul Singer erzielt ein sehr starkes Quartal und steigert sein Portfolio um 13,45 % auf 15.586.350.292 USD. Besonders Etsy sorgten für kräftige Gewinne. Auffällige Aufstockungen deuten auf klaren Optimismus hin.
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Top Positionen nach GewichtDie Top Positionen basieren auf der Gewichtung innerhalb des Portfolios. Die größte Position hier ist Phillips 66 mit 31,53 %, gefolgt von Triple Flag Precious Metals mit 26,34 % und Suncor Energy mit 12,83 %.
|Wertpapier
|% Portfolio
|Gesamtwert *
|Wert pro Aktie *
|Perf. % *
|31,53 %
|4.914.972.810 USD
|255,31 USD
|+0,24 %
|26,34 %
|4.105.171.693 USD
|30,81 USD
|-3,63 %
|12,83 %
|1.999.042.980 USD
|67,87 USD
|+0,18 %
Neu Aufgebaute PositionenEs folgen Positionen, die innerhalb des letzten Quartals neu in das Portfolio aufgenommen wurden. Diese sind nach ihrer Gewichtung sortiert. Die größte neue Position ist Penske Automotive Group mit 0,01 %.
|Wertpapier
|% Portfolio
|Gesamtwert *
|Wert pro Aktie *
|Perf. % *
|0,01 %
|910.746 USD
|200,3401 USD
|+5,63 %
Aufgestockte PositionenDie Liste umfasst Positionen, die innerhalb des letzten Quartals aufgestockt wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die aufgestockte Position ist HDFC Bank mit 0,13 %.
|Wertpapier
|% Portfolio
|Gesamtwert *
|Wert pro Aktie *
|Perf. % *
|0,13 %
|20.798.808 USD
|22,34 USD
|+17,79 %
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Reduzierte PositionenAufgeführt sind Positionen, die innerhalb des letzten Quartals reduziert wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die reduzierte Position ist Hewlett Packard Enterprise mit 11,07 %.
|Wertpapier
|% Portfolio
|Gesamtwert *
|Wert pro Aktie *
|Perf. % *
|11,07 %
|1.725.030.000 USD
|63,89 USD
|-20,90 %
Verkaufte PositionenEs folgt eine Position, die innerhalb des letzten Quartals vollständig aus dem Portfolio verkauft wurde.
|Wertpapier
|% Portfolio
|Gesamtwert *
|Wert pro Aktie *
|Perf. % *
|0,00 %
|101.480.925 USD
|446,07 USD
|+7,05 %
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Disclaimer
Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Er basiert ausschließlich auf öffentlich zugänglichen 13F-Informationen sowie Kursdaten. Anlageentscheidungen sollten zusätzlich auf fundamentalen Analysen, Marktentwicklungen und individueller Risikobereitschaft basieren.
* Die angegebenen Kurse und der daraus errechnete Gesamtwert, beziehen sich auf den Schlusskurs des letzten Börsentages des jeweiligen Quartals und entsprechen dem Bewertungsstichtag der 13F-Einreichung.