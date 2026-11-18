Paul Singer erzielt ein sehr starkes Quartal und steigert sein Portfolio um 13,45 % auf 15.586.350.292 USD. Besonders Etsy sorgten für kräftige Gewinne. Auffällige Aufstockungen deuten auf klaren Optimismus hin.

Die Gewichtung einzelner Positionen zeigt, welche Aktien besonders wichtig sind. Starke Aufstockungen deuten oft auf steigende Überzeugung hin, während Verkäufe Risikoabbau signalisieren.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Top Positionen nach Gewicht Die Top Positionen basieren auf der Gewichtung innerhalb des Portfolios. Die größte Position hier ist Phillips 66 mit 31,53 %, gefolgt von Triple Flag Precious Metals mit 26,34 % und Suncor Energy mit 12,83 %.

Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % * Phillips 66 31,53 % 4.914.972.810 USD 255,31 USD +0,24 % Triple Flag Precious Metals 26,34 % 4.105.171.693 USD 30,81 USD -3,63 % Suncor Energy 12,83 % 1.999.042.980 USD 67,87 USD +0,18 % Die Top Positionen basieren auf der Gewichtung innerhalb des Portfolios. Die größte Position hier ist Phillips 66 mit 31,53 %, gefolgt von Triple Flag Precious Metals mit 26,34 % und Suncor Energy mit 12,83 %.

Neu Aufgebaute Positionen Es folgen Positionen, die innerhalb des letzten Quartals neu in das Portfolio aufgenommen wurden. Diese sind nach ihrer Gewichtung sortiert. Die größte neue Position ist Penske Automotive Group mit 0,01 %.

Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % * Penske Automotive Group 0,01 % 910.746 USD 200,3401 USD +5,63 % Es folgen Positionen, die innerhalb des letzten Quartals neu in das Portfolio aufgenommen wurden. Diese sind nach ihrer Gewichtung sortiert. Die größte neue Position ist Penske Automotive Group mit 0,01 %.

Aufgestockte Positionen Die Liste umfasst Positionen, die innerhalb des letzten Quartals aufgestockt wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die aufgestockte Position ist HDFC Bank mit 0,13 %.

Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % * HDFC Bank 0,13 % 20.798.808 USD 22,34 USD +17,79 % Die Liste umfasst Positionen, die innerhalb des letzten Quartals aufgestockt wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die aufgestockte Position ist HDFC Bank mit 0,13 %.

Reduzierte Positionen Aufgeführt sind Positionen, die innerhalb des letzten Quartals reduziert wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die reduzierte Position ist Hewlett Packard Enterprise mit 11,07 %.

Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % * Hewlett Packard Enterprise 11,07 % 1.725.030.000 USD 63,89 USD -20,90 % Aufgeführt sind Positionen, die innerhalb des letzten Quartals reduziert wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die reduzierte Position ist Hewlett Packard Enterprise mit 11,07 %.

Verkaufte Positionen Es folgt eine Position, die innerhalb des letzten Quartals vollständig aus dem Portfolio verkauft wurde.

Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % * Synopsys 0,00 % 101.480.925 USD 446,07 USD +7,05 % Es folgt eine Position, die innerhalb des letzten Quartals vollständig aus dem Portfolio verkauft wurde.



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Disclaimer

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Er basiert ausschließlich auf öffentlich zugänglichen 13F-Informationen sowie Kursdaten. Anlageentscheidungen sollten zusätzlich auf fundamentalen Analysen, Marktentwicklungen und individueller Risikobereitschaft basieren.

* Die angegebenen Kurse und der daraus errechnete Gesamtwert, beziehen sich auf den Schlusskurs des letzten Börsentages des jeweiligen Quartals und entsprechen dem Bewertungsstichtag der 13F-Einreichung.



