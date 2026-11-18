Ich habe gerade eine umfangreiche Aktienanalyse zu BASF auf meiner Website veröffentlicht. Darin bewerte ich BASF anhand der gemeldeten Zahlen der letzten 10 Jahre, des aktuellen Kurses und zum ersten Mal nach meiner Value-Strategie die auf den Grundsätzen von Graham und Buffett-Munger basiert. Ihr könnt hier viele Zahlen, Tabellen, Bewertungen und vor allem eine eigene Meinung lesen. Ich erkläre euch hier, warum nach meinen wirklich sehr strengen Value-Maßstäben BASF aktuell schlicht zu „teuer“ ist und rechne euch in 3 Szenarien vor, von welchen Kurzielen ich bei bestimmten operativen Bedingungen in den nächsten 10 Jahren ausgehe, wenn man den tatsächlichen inneren Wert von BASF heranzieht.





https://aktientrend.org/basf-aktienanalyse-turnaround-value-strategie/





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Leseprobe meines Fazits der gesamten Aktienanalyse:

Ich sehe bei BASF ein Unternehmen mit industrieller Substanz, technischem Wissen und realen Möglichkeiten zur Verbesserung. Die jüngsten bereinigten Ergebniszahlen und der Übergang wichtiger Projekte in die Produktion stützen eine Turnaround-These. Der Umbau ist damit mehr als eine bloße Hoffnung, er ist nun Realität.

Trotzdem reicht mir das beim Referenzkurs von 54,27 Euro nicht für ein positives Urteil nach meiner Aktientrend-Value-Strategie aus. Das niedrige TTM-KGV über die letzten 10 Jahre ist durch Sondererträge komplett verzerrt, die Kapitalrenditen sind noch sehr schwach und die Cashflow-Deckung der Ausschüttungen bleibt ein zentraler Prüf- und Kritikpunkt. Die nun höheren operativen Prognosen allein lösen diese Fragen nicht auf.

Meine bewusst sehr strengen Kriterien für ein Investment aus Value-Investor Sicht besteht BASF aktuelle nicht. Für mich bleibt BASF daher auf der Turnaround-Beobachtungsliste. Mein Basiswert beträgt weiterhin 38,10 Euro, die Schwelle mit 30% Sicherheitsmarge 26,67 Euro. Das sind die Kursbereiche als Orientierungspunkte für eine erneute Prüfung. Eine tragfähige Einstiegsthese benötigt zusätzlich bessere Qualität oder überzeugend belegte Fortschritte, selbst wenn diese Kursbereiche erreicht werden würden. Eine mögliche Evonik-Transaktion würde in meinen Augen eine eigenständige Neuberechnung verlangen.

Wer BASF verstehen möchte, sollte aus meiner Sicht vor allem auf die Qualität des künftig verdienten Geldes achten. Die entscheidende Frage lautet, wie viel nach Erhaltung der Anlagen, Finanzierung und notwendigen Wachstumsinvestitionen für die Aktionäre übrig bleibt.

Wichtig ist, dass es sich um meine persönliche bewusst sehr strenge Bewertung handelt, die weder Anspruch auf absolute Richtigkeit, noch Vollständigkeit hat. Der Kurs kann dennoch auf 100 Euro steigen, auch wenn sich operativ nichts verbessert. Der Markt macht am Ende immer den Preis. Diese Aktienanalyse ist dafür da euch meine Gründe und Gedanken mitzuteilen, warum ich bei BASF aktuell und zu diesem Kurs nicht einsteige. Das könnt ihr völlig anders sehen. Und das solltet ihr auch. Ihr trefft die Entscheidung ob und wann ihr einsteigt immer selbstständig!



