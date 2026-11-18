Sellas Life Sciences: Neuer Krebsimpfstoff – Aktie knallt durch die Decke
Aktie verdreifacht sich
Die Aktie von Sellas Life Sciences verzeichnet nach überzeugenden Studiendaten zu einem experimentellen Blutkrebs-Impfstoff einen historischen Kurssprung.
- GPS senkt Sterberisiko bei Leukämie um 41 Prozent
- Sellas-Aktie steigt zeitweise auf 22,93 US-Dollar
- FDA-Zulassung bleibt trotz starker Daten ungewiss
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In einer Phase-III-Studie senkte das Mittel Galinpepimut-S (GPS) das Sterberisiko bei Leukämie-Patienten um 41 Prozent.
Die wichtigsten Eckdaten im Überblick
Studienergebnis: Das mediane Gesamtüberleben stieg in der Impfstoffgruppe auf 24 Monate (gegenüber 14,7 Monaten in der Kontrollgruppe).
Börsenreaktion: Der Aktienkurs von Sellas Life Sciences verdreifachte sich zeitweise auf 22,93 US-Dollar.
Nächster Meilenstein: Ein Zulassungsantrag bei der US-Arzneimittelbehörde FDA ist für das erste Halbjahr 2027 geplant.
So wirkt der Leukämie-Impfstoff Galinpepimut-S (GPS)
Getestet wurde der Wirkstoff in der sogenannten REGAL-Studie an 126 Patienten mit akuter myeloischer Leukämie (AML). Dabei handelt es sich um eine besonders aggressive Form von Blut- und Knochenmarkkrebs. Laut Daten der American Cancer Society macht AML rund ein Drittel aller Leukämiefälle bei Erwachsenen aus, mit geschätzt 22.720 Neuerkrankungen und 11.500 Todesfällen in den USA im Jahr 2026.
Teilnehmer der Studie befanden sich nach einer vorangegangenen Therapie zwar in Remission, kamen aber für eine Stammzell- oder Knochenmarktransplantation nicht infrage.
GPS trainiert das körpereigene Immunsystem gezielt darauf, verbliebene Leukämiezellen aufzuspüren und zu bekämpfen, die das Protein WT1 (Wilms-Tumor-1) aufweisen.
Nach Unternehmensangaben erwies sich das Präparat als gut verträglich, ohne neue Sicherheitsbedenken auszulösen.
CEO Angelos Stergiou bezeichnete die Ergebnisse in einer Telefonkonferenz als potenziell richtungsweisend, da geschwächten Patienten nach einer Chemotherapie eine längere Überlebenszeit ohne zusätzliche systemische Toxizität ermöglicht werden könnte.
Analysten sehen Potenzial für beschleunigte Zulassung
An der Wall Street stießen die Daten auf breite Zustimmung. James Molloy, Analyst bei Alliance Global Partners, sprach von einer "außerordentlichen klinischen Bedeutung". Er rechnet damit, dass GPS im Jahr 2027 eine beschleunigte Zulassung als Monotherapie erhalten könnte und perspektivisch auch in früheren Behandlungsphasen (Off-Label) eingesetzt wird.
Sellas strebt nun zeitnah Gespräche mit der US-Gesundheitsbehörde FDA an, um die Strategie für eine beschleunigte Einreichung (Accelerated Approval) abzustimmen.
Einordnung für Anleger: Chancen und Risiken bei Biotech-Werten
Der Kursanstieg auf 22,93 US-Dollar entspricht einem rechnerischen Zuwachs des Börsenwerts um rund 3,1 Milliarden US-Dollar. Trotz der Euphorie sollten Anleger die typischen Risiken des Biotech-Sektors berücksichtigen:
Denn obwohl die Daten statistisch überzeugen, basiert die Studie auf einer vergleichsweise kleinen Gruppe von 126 Patienten. Eine Zulassung durch die FDA ist bis zur finalen Prüfung nicht garantiert.
Klinische Biotech-Unternehmen nutzen zudem starke Kurssprünge häufig für Kapitalerhöhungen, um die teure Markteinführung zu finanzieren – was kurzfristig auf den Aktienkurs drücken kann.
Und Vorsicht: Nach einer Kursverdreifachung an einem einzigen Tag sind starke Gewinnmitnahmen jederzeit möglich (wie auch die hohe Intraday-Schwankungsbreite der Aktie zeigt).
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion
Die SELLAS Life Sciences Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,32 % und einem Kurs von 15,65EUR auf Tradegate BSX (18. November 2026, 10:00 Uhr) gehandelt.
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