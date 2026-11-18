Börsenstart Europa - 18.11. - TecDAX stark +0,68 %
Börsen Start Update
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX bewegt sich bei 26.103,56 PKT und steigt um +0,12 %.
Top-Werte: Siemens Energy +2,65 %, Vonovia +1,92 %, Merck +1,28 %
Flop-Werte: Volkswagen (VW) Vz -1,11 %, Fresenius Medical Care -0,96 %, adidas -0,95 %
Der MDAX steht aktuell (09:58:57) bei 30.179,43 PKT und steigt um +0,08 %.
Top-Werte: SILTRONIC AG +6,45 %, AIXTRON +3,22 %, United Internet +1,76 %
Flop-Werte: Deutz -3,74 %, RTL Group -3,09 %, AUTO1 Group -2,97 %
Der TecDAX steht aktuell (09:59:57) bei 4.021,96 PKT und steigt um +0,68 %.
Top-Werte: SILTRONIC AG +6,45 %, AIXTRON +3,22 %, Eckert & Ziegler +2,05 %
Flop-Werte: Verbio -1,54 %, Elmos Semiconductor -0,73 %, SMA Solar Technology -0,58 %
Der Eurozone 50 steht aktuell (09:59:26) bei 6.219,13 PKT und fällt um -0,01 %.
Top-Werte: Siemens Energy +2,65 %, Schneider Electric +1,28 %, EssilorLuxottica +1,23 %
Flop-Werte: Prosus Registered (N) -5,99 %, BNP Paribas (A) -1,84 %, ENI -1,73 %
Der AT 20 bewegt sich bei 6.531,08 PKT und fällt um -0,17 %.
Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +3,08 %, PORR +1,68 %, voestalpine +1,49 %
Flop-Werte: Wienerberger -1,89 %, OMV -0,90 %
Der CH 20 steht bei 14.986,57 PKT und gewinnt bisher +0,04 %.
Top-Werte: Partners Group Holding +1,21 %, ABB +1,03 %, CIE Financiere Richemont +0,73 %
Flop-Werte: Nestle -0,66 %, Amrize -0,58 %
Der SE 30 bewegt sich bei 3.282,11 PKT und fällt um -0,05 %.
Top-Werte: ABB +1,03 %, Telefon L.M.Ericsson (B) +0,97 %, Nordea Bank Abp -0,16 %
Flop-Werte: Sandvik -2,95 %, SKF (B) -1,39 %
Der FTSE Athex 20 steht bei 6.740,00 PKT und gewinnt bisher +0,60 %.
Top-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company +2,09 %, Gek Terna +2,08 %, Piraeus Port Authority +1,86 %
Flop-Werte: Viohalco -1,14 %, Jumbo -1,05 %, Public Holding Company Admie (IPTO) -0,89 %
Chart
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.