Der MDAX steht aktuell (09:58:57) bei 30.179,43 PKT und steigt um +0,08 %. Top-Werte: SILTRONIC AG +6,45 %, AIXTRON +3,22 %, United Internet +1,76 % Flop-Werte: Deutz -3,74 %, RTL Group -3,09 %, AUTO1 Group -2,97 %

Der DAX bewegt sich bei 26.103,56 PKT und steigt um +0,12 %. Top-Werte: Siemens Energy +2,65 %, Vonovia +1,92 %, Merck +1,28 % Flop-Werte: Volkswagen (VW) Vz -1,11 %, Fresenius Medical Care -0,96 %, adidas -0,95 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu OMV AG!

Der TecDAX steht aktuell (09:59:57) bei 4.021,96 PKT und steigt um +0,68 %.

Top-Werte: SILTRONIC AG +6,45 %, AIXTRON +3,22 %, Eckert & Ziegler +2,05 %

Flop-Werte: Verbio -1,54 %, Elmos Semiconductor -0,73 %, SMA Solar Technology -0,58 %

Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und sichern sich damit bis zu 120 € Prämie!



Der Eurozone 50 steht aktuell (09:59:26) bei 6.219,13 PKT und fällt um -0,01 %.

Top-Werte: Siemens Energy +2,65 %, Schneider Electric +1,28 %, EssilorLuxottica +1,23 %

Flop-Werte: Prosus Registered (N) -5,99 %, BNP Paribas (A) -1,84 %, ENI -1,73 %

Der AT 20 bewegt sich bei 6.531,08 PKT und fällt um -0,17 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +3,08 %, PORR +1,68 %, voestalpine +1,49 %

Flop-Werte: Wienerberger -1,89 %, OMV -0,90 %

Der CH 20 steht bei 14.986,57 PKT und gewinnt bisher +0,04 %.

Top-Werte: Partners Group Holding +1,21 %, ABB +1,03 %, CIE Financiere Richemont +0,73 %

Flop-Werte: Nestle -0,66 %, Amrize -0,58 %

Der SE 30 bewegt sich bei 3.282,11 PKT und fällt um -0,05 %.

Top-Werte: ABB +1,03 %, Telefon L.M.Ericsson (B) +0,97 %, Nordea Bank Abp -0,16 %

Flop-Werte: Sandvik -2,95 %, SKF (B) -1,39 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 6.740,00 PKT und gewinnt bisher +0,60 %.

Top-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company +2,09 %, Gek Terna +2,08 %, Piraeus Port Authority +1,86 %

Flop-Werte: Viohalco -1,14 %, Jumbo -1,05 %, Public Holding Company Admie (IPTO) -0,89 %