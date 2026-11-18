Von seinem Rekord am vergangenen Donnerstag war der Dax zuletzt um fast 1.000 Punkte oder 3,5 Prozent zurückgefallen. Verantwortlich hierfür war vor allem die miese Laune im Tech-Sektor. Der Branchenindex Stoxx Europe 600 Technologie landete tags zuvor auf dem tiefsten Niveau seit dem Sommer - fast 12 Prozent unter seinem Höchststand von Anfang Oktober. Die anfängliche Krise der KI-Werte zieht damit breitere Kreise.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der beruhigende Quartalsbericht des KI-Riesen Nvidia hat den zuletzt schwachen Dax am Mittwoch zumindest etwas stabilisiert. Der deutsche Leitindex lag nach der ersten Dreiviertelstunde des Handels mit 0,3 Prozent im Plus 26.111 Punkten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Nervosität vor den stets wegweisenden Nvidia-Zahlen erwies sich am Vorabend zwar als unbegründet. Analyst Vivek Arya von der Bank of America sprach von einer insgesamt zuversichtlichen, beruhigenden Message des aktuell in einer Führungskrise steckenden KI-Konzerns - nach dem Motto "Wir haben das im Griff!". Das Geschäft laufe eigentlich wie immer, die Nachfrage übersteige die Kapazitäten. Sein Kollege Tom O'Malley von Barclays sieht die Führung, Verzögerungen in der Rechenzentrumsinfrastruktur und China-Risiken aber zunächst weiter als Belastungsfaktoren. Und zumindest letztere strahlen auf die gesamte Branche ab.

Inmitten der angeschlagenen Stimmung steht an diesem Donnerstag der Börsengang des KI-Plattformbetreibers Anthropic auf der Agenda, der in aller Munde ist. Geopolitisch im Fokus ist ein historisches Dreiertreffen von Trump, Xi Jinping und Putin.

Der MDax legte am Mittwochmorgen um 0,2 Prozent zu auf 30.200 Punkte. Für den Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,2 Prozent empor.

Erholt präsentierten sich vor allem Tech-Werte wie Siemens Energy und Infineon im Dax oder Siltronic , Aixtron und Suss Microtec im MDax. Siltronic waren dank einer Kaufempfehlung von Berenberg mit fast 7 Prozent Kursplus besonders gefragt. Experte Gustav Froberg sieht den Waferhersteller als "Spätblüher" nun vor einem "Ergebnisboom".

Evonik erreichten den höchsten Stand seit Juni 2022. Ein "Handelsblatt"-Artikel sorgte für Fantasie, dass BASF die Übernahmeofferte deutlich aufstocken müsste, um Bewegung in ihr Vorhaben zu bringen. Neu ist diese Einschätzung allerdings nicht.

Aktien von Carl-Zeiss Meditec und FMC zählten derweil zu den größten Verlierern. Barclays zählt sie zu den Werten mit den schwächsten Aussichten im MedTech-Bereich für 2027./ag/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,76 % und einem Kurs von 39,42 auf Tradegate BSX (18. November 2026, 10:02 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6400 %. Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 222,00USD. Von den letzten 5 Analysten der NVIDIA Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 250,00USD was eine Bandbreite von +43,35 %/+79,19 % bedeutet.



