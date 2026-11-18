Bernstein hebt Ziel für Gea Group auf 71 Euro - 'Market-Perform'
ANALYSE-FLASH
- Bernstein hebt Geas Kursziel auf 71 Euro an
- Die Einstufung „Market-Perform“ bleibt bestehen
- Zinskosten senken EPS-Schätzungen bis 2028 um bis zu 2 %
NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Gea nach der Ankündigung einer Wandelanleihe von 69 auf 71 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Wegen der damit verbundenen Zinszahlungen des Anlagenbauers senkte Analyst Benjamin Thielmann am Dienstag die Schätzungen für das Ergebnis je Aktie 2026 bis 2028 um bis zu zwei Prozent. Das werde aber von geringeren gewichteten durchschnittlichen Kapitalkosten und weiteren Effekten mehr als ausgeglichen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 20:31 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2026 / 05:30 / UTC
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GEA Group Aktie
Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 69,45 auf Tradegate BSX (18. November 2026, 09:31 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GEA Group Aktie um -3,25 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,37 %.
Die Marktkapitalisierung von GEA Group bezifferte sich zuletzt auf 11,40 Mrd..
GEA Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1700 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 73,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 68,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 79,00EUR was eine Bandbreite von -3,13 %/+12,54 % bedeutet.
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