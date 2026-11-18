Die Lam Foundation stellt 15 Millionen US-Dollar bereit, um Informatik- und KI-Lernerfahrungen von LEGO Education weltweit mehr Kindern und Jugendlichen zugänglich zu machen

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Lam Research schließt eine mehrjährige Vereinbarung mit LEGO Education, um den Zugang zu praxisorientiertem MINT-Lernen für Schüler im Alter von 5 bis 16 Jahren zu fördern

Die Vereinbarung umfasst eine Zuwendung der Lam Foundation in Höhe von 15 Millionen US-Dollar, die über einen Zeitraum von vier Jahren ausgezahlt wird

Lam wird Gründungssponsor der LEGO League – eines globalen, praxisorientierten MINT-Lernprogramms von LEGO Education, welches im August 2027 startet

Lam und LEGO Education wollen weltweit den Zugang zu transformativen Lernerfahrungen erweitern, die die Neugier und die Problemlösungsfähigkeiten der Ingenieure, Wissenschaftler und Innovatoren von morgen fördern

BILLUND, Dänemark, 18. November 2026 /PRNewswire/ -- Im Anschluss an eine Feierstunde am Hauptsitz der LEGO-Gruppe gaben die Lam Research Corp. (NASDAQ: LRCX) und LEGO Education heute eine Partnerschaft bekannt, deren Ziel es ist, Kindern und Jugendlichen den Zugang zu praxisorientierten Lernerfahrungen in den Bereichen Naturwissenschaften, Technik, Ingenieurwesen und Mathematik (MINT) zu erweitern und so künftige Generationen von Innovatoren zu fördern. Da das aufkommende Zeitalter der künstlichen Intelligenz die Nachfrage nach Halbleitern, Computertechnik, Robotik und fortgeschrittenen Naturwissenschaften ankurbelt, vergrößert sich der Fachkräftemangel in den Disziplinen, die diese Bereiche stützen. Unterstützt durch eine Zusage der Lam Foundation* in Höhe von 15 Millionen US-Dollar baut die neue Vereinbarung auf dem langjährigen Engagement beider Unternehmen im Bereich der MINT-Bildung auf und zielt darauf ab, den Zugang zu sinnvollen und ansprechenden Lernerfahrungen für Schüler im Alter von 5 bis 16 Jahren zu erweitern.

Lam ist der Ansicht, dass Kinder, die sich schon früh mit MINT-Fächern beschäftigen und Freude daran haben, mit größerer Wahrscheinlichkeit ihr Lernen in diesen Bereichen fortsetzen und MINT-Berufen gegenüber aufgeschlossener sind. Praktisches Lernen kann dazu beitragen, dass Kinder schwierige Konzepte besser verstehen. Eine kürzlich von LEGO Education in Auftrag gegebene internationale Studie ergab, dass 9 von 10 Lehrkräften der Meinung sind, ihre Schüler seien bei praktischen Aktivitäten am engagiertesten, und über 80 % geben an, dass spielerisches Lernen die Zusammenarbeit1, die Problemlösungsfähigkeiten, die Eigenmotivation und die Wissensspeicherung fördert. Dennoch gaben 67 % der befragten Lehrkräfte weltweit an, dass es den derzeitigen Lehrmaterialien für Informatik an einer praktischen, kooperativen Komponente mangelt.2