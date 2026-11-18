Der bisherige Prospekt sieht 825 Millionen Aktien zu je 70 bis 78 US-Dollar vor. Der Ausgabepreis soll am heutigen Mittwoch, dem 18. November, festgelegt werden. Für Donnerstag, den 19. November, ist der Handelsstart an der Nasdaq unter dem Kürzel ANT geplant.

Der Hype um Anthropic könnte Anleger schon vor dem ersten Börsenkurs mehr kosten. Laut dem Wall Street Journal könnte das KI-Unternehmen aus den USA seine Aktien für mehr als 80 US-Dollar ausgeben. Treiber ist dem Bericht zufolge die starke Nachfrage. Die Berater diskutierten eine Bewertung von 1,5 bis 1,6 Billionen US-Dollar. Die Konditionen sind noch offen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mehr zahlen, weniger Potenzial

New Street Research empfiehlt die Aktie bereits zum Kauf und nennt ein Kursziel von 105 US-Dollar innerhalb der nächsten zwölf Monate. Bei einem Einstieg zu 78 US-Dollar wären das rechnerisch knapp 35 Prozent Luft nach oben. Bei 80 US-Dollar blieben 31,3 Prozent. Jeder weitere Preisaufschlag verkleinert den Abstand zum Analystenziel.

Wachstum trifft auf Milliardenkosten

Der Entwickler des KI-Assistenten Claude setzte in den ersten neun Monaten des Jahres 2026 laut Prospekt 33,24 Milliarden US-Dollar um. Ein Jahr zuvor waren es 2,55 Milliarden US-Dollar. Der operative Verlust sank auf 1,26 Milliarden US-Dollar. Bereinigt um bestimmte Posten erzielte Anthropic einen operativen Gewinn von 4,08 Milliarden

Für Privatanleger ist allerdings der tatsächliche Kaufkurs relevant. Der Ausgabepreis gilt für die beim Börsengang zugeteilten Aktien. Wer später an der Börse kauft, zahlt den dort gehandelten Kurs. Liegt dieser bereits deutlich höher, fällt das rechnerische Potenzial bis zum Kursziel entsprechend kleiner aus.

Je nach Broker können Anleger hierzulande die Aktie noch bis 16 Uhr zeichnen.

Fazit

Anthropic wächst zwar rasant, doch ein höherer Ausgabepreis würde einen Teil des rechnerischen Kurspotenzials aufzehren. Für Privatanleger ist deshalb der tatsächliche Einstiegskurs entscheidend. Wer erst nach einem starken Kurssprung kauft, hat entsprechend weniger Spielraum bis zum Analystenziel von 105 US-Dollar.

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Ferdinand Hammer

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Ferdinand Hammer schreibt seit 2017 für die Redaktion von wallstreetONLINE. Zuvor war er unter anderem für das Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) tätig. Sein besonderes Interesse gilt ESG-Investments und US-Tech-Aktien. Als Early Adopter von Elektrofahrzeugen schreibt er häufig über E-Auto-Aktien und testet gelegentlich auch batterieelektrische Fahrzeuge. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

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