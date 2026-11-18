Anthropic vor Börsenstart: Jetzt soll die KI-Aktie noch teurer werden
Mega-IPO
Anthropic könnte beim Börsengang mehr verlangen als geplant. Für Anleger schrumpft damit das rechnerische Kurspotenzial. Was hinter dem Preisaufschlag steckt – und worauf es beim Einstieg ankommt.
Der Hype um Anthropic könnte Anleger schon vor dem ersten Börsenkurs mehr kosten. Laut dem Wall Street Journal könnte das KI-Unternehmen aus den USA seine Aktien für mehr als 80 US-Dollar ausgeben. Treiber ist dem Bericht zufolge die starke Nachfrage. Die Berater diskutierten eine Bewertung von 1,5 bis 1,6 Billionen US-Dollar. Die Konditionen sind noch offen.
Der bisherige Prospekt sieht 825 Millionen Aktien zu je 70 bis 78 US-Dollar vor. Der Ausgabepreis soll am heutigen Mittwoch, dem 18. November, festgelegt werden. Für Donnerstag, den 19. November, ist der Handelsstart an der Nasdaq unter dem Kürzel ANT geplant.
Mehr zahlen, weniger Potenzial
New Street Research empfiehlt die Aktie bereits zum Kauf und nennt ein Kursziel von 105 US-Dollar innerhalb der nächsten zwölf Monate. Bei einem Einstieg zu 78 US-Dollar wären das rechnerisch knapp 35 Prozent Luft nach oben. Bei 80 US-Dollar blieben 31,3 Prozent. Jeder weitere Preisaufschlag verkleinert den Abstand zum Analystenziel.
Wachstum trifft auf Milliardenkosten
Der Entwickler des KI-Assistenten Claude setzte in den ersten neun Monaten des Jahres 2026 laut Prospekt 33,24 Milliarden US-Dollar um. Ein Jahr zuvor waren es 2,55 Milliarden US-Dollar. Der operative Verlust sank auf 1,26 Milliarden US-Dollar. Bereinigt um bestimmte Posten erzielte Anthropic einen operativen Gewinn von 4,08 Milliarden
Für Privatanleger ist allerdings der tatsächliche Kaufkurs relevant. Der Ausgabepreis gilt für die beim Börsengang zugeteilten Aktien. Wer später an der Börse kauft, zahlt den dort gehandelten Kurs. Liegt dieser bereits deutlich höher, fällt das rechnerische Potenzial bis zum Kursziel entsprechend kleiner aus.
Je nach Broker können Anleger hierzulande die Aktie noch bis 16 Uhr zeichnen.
Fazit
Anthropic wächst zwar rasant, doch ein höherer Ausgabepreis würde einen Teil des rechnerischen Kurspotenzials aufzehren. Für Privatanleger ist deshalb der tatsächliche Einstiegskurs entscheidend. Wer erst nach einem starken Kurssprung kauft, hat entsprechend weniger Spielraum bis zum Analystenziel von 105 US-Dollar.
Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion
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