Beim nächsten Element, welches an den Grund der Ostsee gebracht werden soll, handelt es sich um das erste von 10 Spezialelementen. In diesen befinden sich den Angaben nach neben den elektrischen Anlagen und den durchgehenden Standstreifen in den Straßenröhren auch zusätzliche Haltebuchten für Wartungsfahrzeuge. Zuvor waren bereits vier Standardelemente abgesenkt worden.

PUTTGARDEN/RØDBYHAVN (dpa-AFX) - Beim Bau des Fehmarnbelttunnels zwischen Deutschland und Dänemark haben Taucher am Ostseegrund einen Schaden entdeckt. Laut einer Sprecherin der Projektgesellschaft Femarn A/S fanden sie bei einer Routineinspektion eine beschädigte Gummidichtung an einem Tunnelelement. Diese müsse repariert werden, bevor das nächste Element abgesenkt und angedockt werden kann. Wie lange diese Nacharbeiten dauern, ist noch unklar. Zuvor hatten die "Kieler Nachrichten" berichtet.

Im Tunnel verbauen die Ingenieure schließlich nicht nur 79 Standardelemente, sondern auch 10 Spezialelemente. Damit der Tunnel Strom erhält, werde zudem auf dänischer Seite ein Umspannwerk gebaut. Es soll sowohl die Oberleitungen im Fehmarnbelt-Tunnel als auch eine rund zehn Kilometer lange Bahnstrecke auf Lolland und alle technischen Anlagen des Tunnels versorgen.

Vorhaben bereits im Zeitverzug



Der Fehmarnbelttunnel soll die deutsche Ostseeinsel Fehmarn mit der dänischen Insel Lolland verbinden und dadurch die Fahrzeit mit dem Zug zwischen Hamburg und Kopenhagen auf rund zweieinhalb Stunden verkürzen. Ursprünglich sollte der Tunnel 2029 fertig werden. Das Vorhaben ist aber im Zeitverzug - mit einer Eröffnung wird bisher im Jahr 2031 gerechnet.

Nicht nur Dänemark geht von einem späteren Start aus, sondern auch Deutschland rechnet damit, dass sich der Bau der Hinterlandanbindung über 2029 hinaus verzögern wird. Nur die Straßenverbindung auf Deutscher Seite wird vermutlich schneller fertig - laut einem Mitarbeiter der Projektgesellschaft Deges im Jahr 2028. Zunächst rolle der Verkehr dann weiter über die Fehmarnsundbrücke. Nach Fertigstellung des Tunnels zwischen der Insel und dem Festland werde dann die neue Verbindung genutzt./xil/DP/mis



