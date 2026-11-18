DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN, Spanien, 18. November 2026 /PRNewswire/ -- Die Gene2Cure Foundation, eine gemeinnützige Organisation, die sich der Förderung der Entwicklung und klinischen Translation innovativer Gentherapien für seltene sowie ultraseltene pädiatrische genetische Erkrankungen widmet, und Viralgen, ein führendes Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO), das sich auf die Herstellung von Gentherapeutika auf Basis adenoassoziierter Viren (AAV) spezialisiert hat, gaben heute eine Zusammenarbeit bekannt, um die Produktion im Rahmen eines Portfolios experimenteller Gentherapieprogramme für seltene sowie ultraseltene genetische Erkrankungen zu unterstützen.

Die Zusammenarbeit vereint die Kompetenzen von Gene2Cure bei der Portfolioentwicklung mit der firmeneigenen Aava-Plattform von Viralgen, um die effiziente Weiterentwicklung von Programmen für seltene und ultraseltene genetische Erkrankungen bis zur klinischen Anwendung zu unterstützen.

Im Rahmen der Vereinbarung wird Gene2Cure die firmeneigene Aava-Herstellungsplattform von Viralgen nutzen, um die Weiterentwicklung seines Gentherapie-Portfolios zu unterstützen. Die Zusammenarbeit wird zunächst Programme für das PUS3-Syndrom, das Smith-Lemli-Opitz-Syndrom sowie GAND unterstützen, drei seltene genetische Erkrankungen, für die weiterhin ein erheblicher ungedeckter medizinischer Bedarf besteht.

Viralgen wird je nach Anforderungen und Entwicklungsstand des jeweiligen Programms AAV-Herstellungsdienstleistungen anbieten, darunter die Produktion von Material für toxikologische Studien und/oder den klinischen Einsatz. Die Aava-Plattform ist so konzipiert, dass sie einen skalierbaren Herstellungsprozess für verschiedene AAV-Serotypen ermöglicht und die Weiterentwicklung von Programmen von der präklinischen über die klinische Entwicklung bis hin zur Vermarktung unterstützt.

„Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Viralgen, durch die wir dem Ziel näherkommen, Kindern mit unheilbaren genetischen Erkrankungen potenziell lebensrettende experimentelle Gentherapien anbieten zu können", sagte Prof. Leszek Lisowski, Mitbegründer und Präsident der Gene2Cure Foundation. „Indem diese Zusammenarbeit uns hilft, Therapien schneller und kostengünstiger zu entwickeln, gibt sie betroffenen Kindern und ihren Familien Hoffnung."