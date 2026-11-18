Fast auf Claude-Niveau zum Bruchteil des Preises

Auf seiner Ignite-Konferenz stellte Microsoft am Dienstag neue KI-Modelle für Programmierung, Cybersicherheit und Bilderzeugung vor. Statt auf einen universellen Chatbot setzt Microsoft auf mehrere KI-Modelle mit unterschiedlichen Schwerpunkten, die bei vergleichbarer Leistung deutlich günstiger sein sollen.

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Das neue Programmiermodell MAI Code 2 soll laut Microsoft bei typischen Aufgaben in Unternehmen 96 Prozent der Leistung von Claude Opus 5.5 erreichen, aber lediglich fünf Prozent so viel kosten. Gegenüber GPT-6.1 Sol verspricht der Konzern 98 Prozent der Leistung zu 40 Prozent des Preises.

Die Angaben beruhen auf vier Vergleichstests, von denen Microsoft drei selbst durchführte.

Für einfachere Programmierarbeiten bietet Microsoft außerdem MAI Code 2 Flash an. Das Modell soll mit Claude Haiku 5.5 mithalten, aber nur ein Fünftel kosten.

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Auch bei Cybersicherheit und Bildern greift Microsoft an

Mit MAI Cyber 2 Flash will Microsoft auch Sicherheitssoftware günstiger machen. Bei einem Test zur Erkennung von Schwachstellen löste das Modell 92,3 Prozent der Aufgaben erfolgreich. GPT-6 Astra kam auf 91,5 Prozent – laut Microsoft zu mehr als dem 50-Fachen der Kosten pro Aufgabe. Ab Mitte Dezember soll das neue System bei Kunden eingesetzt werden.

Besonders deutlich wird der Preisangriff bei MAI Image 2.7. Das Modell führt derzeit die Rangliste von Artificial Analysis für KI-Bildbearbeitung knapp vor GPT Image 2.6 Sunburst an. Während Microsoft rund 35 US-Dollar für 1.000 Bilder verlangt, kostet das Konkurrenzmodell in der verglichenen Qualitätsstufe etwa 211 US-Dollar.

Einschätzung: Die Strategie könnte den KI-Markt verändern. Für viele Unternehmen zählt weniger, ob ein Modell jede denkbare Frage beantworten kann, sondern ob es eine konkrete Aufgabe zuverlässig und möglichst günstig erledigt. Sollte Microsoft dieses Versprechen einlösen, könnte der Konzern seinen Konkurrenten OpenAI und Anthropic Marktanteile streitig machen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE-Redaktion





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Pascal Grunow

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Pascal Grunow begann seine berufliche Laufbahn als Werkstudent bei unserer Partnerseite Börsennews, wo er drei Jahre hinweg im Content- und Community-Management tätig war und wertvolle Erfahrungen in der Redaktion sammelte. Mit einem Blick auf die neuesten Trends und Marktbewegungen gestaltet er unter anderem die Krypto-Berichterstattung mit und sorgt für einen fundierten Einblick in die Welt der digitalen Währungen. Wenn er nicht gerade die nächsten Trading-Strategien analysiert, verbringt er seine Freizeit beim Bouldern oder mit seinem Hund. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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