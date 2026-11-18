Gabelstapler-Hersteller Kion braucht neuen Aufsichtsratschef
- Mohsen Sohi gibt den Vorsitz zum Jahresende ab
- Sherry Aaholm führt das Gremium übergangsweise
- Sohi nennt persönliche Prioritäten, keine Differenzen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Gabelstaplerhersteller Kion muss sich einen neuen Aufsichtsratschef suchen. Mohsen Sohi werde sein Amt als Aufsichtsratsvorsitzender zum Jahresende niederlegen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Die Suche nach einem Nachfolger sei angestoßen worden. Sollte diese bis zum Jahresende nicht abgeschlossen sein, solle Sherry Aaholm dem Germium übergangsweise vorstehen. Sie ist aktuelle Vorsitzende des Technologie- und Innovationsausschusses.
Sohi betont laut Mitteilung, dass sein Rücktritt mit einer Neubewertung seiner persönlichen und beruflichen Prioritäten zu tun habe. "Diese Entscheidung steht nicht im Zusammenhang mit unterschiedlichen Auffassungen innerhalb des Aufsichtsrats oder mit dem Vorstand."/mis/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kion Group Aktie
Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,03 % und einem Kurs von 31,78 auf Tradegate BSX (18. November 2026, 10:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kion Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Kion Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4200 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 49,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von +15,99 %/+88,09 % bedeutet.
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Das Problem ist eher, dass ein Lindestapler mittlerweile 80-90 % mehr kostet als ein Chinamodell und es neue Chinamodelle zum Gebrauchtpreis von Linde/Still gibt. Gleichzeitig fordert IG Metall 5% mehr Lohn Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif
solche kursrelevanten Informationen lediglich einem kleinen Kreis von Analysten zugängig zu machen ohne begleitende Pressemitteilung oder ad hoc Meldung, ist wenigstens grenzlagig.
KION Group
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Hier sind die wichtigsten Ergebnisse im Detail:
Dividende und Präsenz
Dividendenbeschluss: Die Aktionäre stimmten einer Dividende von 0,62 € pro Aktie für das Geschäftsjahr 2025 zu. Dies entspricht einer Ausschüttungsquote von rund 35 Prozent.
Präsenz: Bei der virtuell durchgeführten Hauptversammlung waren mehr als 79 Prozent des Grundkapitals vertreten.
KION Group
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Personelle Veränderungen im Aufsichtsrat
Drei langjährige Mitglieder legten ihr Mandat mit Ablauf der HV nieder:
KION Group
Dr. Alexander Dibelius (nach 19 Jahren Tätigkeit)
Kui Jiang
Dr. Shaojun Sun
KION Group
Als neue Mitglieder wurden folgende drei Führungskräfte in den Aufsichtsrat gewählt:
KION Group
Dr. Ralf Krieger (unabhängiger Unternehmensberater)
Decheng Wang (Deputy Chairman der Weichai Holding Group)
Zhao Jin (Vice General Manager der Weichai Holding Group)
KION Group
Vorstand
Vertragsverlängerung: Der Vertrag von Vorstandsmitglied Michael Larsson (President von KION IAS und ITS Americas) wurde vorzeitig bis Dezember 2029 verlängert.
Quelle: KI