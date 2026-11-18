Barclays senkt Carl Zeiss Meditec auf 'Underweight'
ANALYSE-FLASH
- Barclays senkt Carl-Zeiss-Kursziel auf 26 Euro
- Aktie von Equal Weight auf Underweight abgestuft
- MedTech drohen 2027 Risiken durch Zölle und Zinsen
LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 27 auf 26 Euro gekappt und die Aktien von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft. Dem europäischen MedTech-Bereich sei wohl zwar eine Art Wiederauferstehung gelungen, Inflation, Zinsen und die Section-232-Zölle in den USA seien jedoch Branchenrisiken für 2027, schrieb Hassan Al-Wakeel am Dienstag. Die Ergebnisdynamik stabilisiere sich zwar, nun müssten die Unternehmen aber wieder liefern. Am besten aufgestellt sieht Al-Wakeel EssilorLuxottica, Philips und Fresenius. Am schwächsten schätzt der Experte Carl-Zeiss, FMC und Smith & Nephew ein./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 15:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 16:48 / GMT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Carl Zeiss Meditec Aktie
Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,89 % und einem Kurs von 33,54 auf Tradegate BSX (18. November 2026, 10:20 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Carl Zeiss Meditec Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Carl Zeiss Meditec zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,5500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5700 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 24,833EUR. Von den letzten 6 Analysten der Carl Zeiss Meditec Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 28,00EUR was eine Bandbreite von -45,45 %/-15,15 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
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Während viele Anleger noch auf den Turnaround bei Carl Zeiss
Meditec warten, setzt der Großaktionär ein klares Zeichen und
nutzt die niedrigeren Kurse für Zukäufe.
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