Gestern die wahrscheinlich letzte Nvidia-Show nach dem Muster "höher, schneller, weiter" - Fakt aber ist, dass die Liquidität im System kollabiert, sichtbar im Gold-Absturz! Die Nvidia-Aktie nun im Plus - weil die Interim-Chefin Kress das gebracht hat, was die Märkte brauchten, um nicht vor dem Anthropic-Börsengang noch weiter abzurutschen: also die alte Magie des "höher, schneller, weiter", eine Art Echo der abgelaufenen Zeit von Jensen Huang. Aber das verdeckt die eigentlichen Probleme der KI-Zirkelfinanzierung - und Kress selbst hat angedeutet, dass das so nicht mehr weitergehen kann. Unterdessen fallen Gold, Silber und der Euro auf den tiefsten Stand seit mehr als einem Jahr - während der Dollar wird immer stärker wird. Das zeigt eines: das wirklich relevante Thema ist Liquidität!

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Das Video "Die letzte Nvidia-Show - Gold-Absturz zeigt Liquiditäts-Crunch!" sehen Sie hier..