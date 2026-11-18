Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Deutz, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -19,19 % Verlust nach sich zog.

Zwischenzeitlich sackt der Kurs des Motorenherstellers Deutz sogar um 11,93 % ab. Einen konkreten Auslöser für den Kurssturz gibt es zunächst nicht. Eine vergleichbare Bewegung bei den Wettbewerbern bleibt aus: Caterpillar legt um 1,97 % zu, während Volvo Registered (B) lediglich um 0,17 % nachgibt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche ist die Deutz Aktie damit um -17,52 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -22,26 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Deutz um -0,92 % verloren.

Während Deutz deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,18 %. Damit gehört Deutz heute zu den auffälligeren Werten.

Die Aktie von Deutz erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 28,89 %. Über 5 Jahre lag sie bei 5,99 %, über 10 Jahre bei 6,60 %.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Deutz?

Caterpillar, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,97 %. Volvo Registered (B) notiert im Minus, mit -0,17 %.

Informationen zur Deutz Aktie

Deutz ist ein traditionsreicher Motorenhersteller, fokussiert auf Diesel-, Gas- und zunehmend hybride/antriebsnahe Lösungen für Off-Highway-Anwendungen (Baumaschinen, Landtechnik, Stationärmotoren). Marktstellung: globaler Nischenplayer mit starker OEM-Verankerung. Wichtige Wettbewerber: Cummins, Perkins, Kubota, Volvo Penta. USP: breite Plattform, modulare Motoren, Service-Netz, Technologiewechsel zu alternativen Antrieben.

Es gibt 168 Mio. Deutz Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,38 Mrd.EUR € wert.

Deutz Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -17,52 % 1 Monat -22,26 % 3 Monate -19,19 % 1 Jahr +10,74 %

Stand: 18.11.2026, 10:30 Uhr

Börsenstart Europa - 18.11. - TecDAX stark +0,68 %

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Deutz Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der Deutz Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Deutz Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.