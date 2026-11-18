Am 18.11.1996 begann in Deutschland ein Experiment, das die Börsenlandschaft des Landes nachhaltig verändern sollte. Die Deutsche Telekom ging an die Börse, und ausgerechnet ein ehemaliger Staatsbetrieb sollte Millionen Deutschen die Welt der Aktien näherbringen.





Die Botschaft war ebenso einfach wie verführerisch: Aktien sind nicht nur etwas für Spekulanten, Banker und wohlhabende Unternehmer. Jeder kann Miteigentümer eines großen deutschen Unternehmens werden. Die T-Aktie wurde zur Volksaktie erklärt, der Schauspieler Manfred Krug zum Gesicht einer beispiellosen Werbekampagne. Was als Aufbruch in eine neue Aktienkultur gedacht war, entwickelte sich zunächst zu einer Börsenerfolgsgeschichte und wenig später zu einem finanziellen Trauma für viele Kleinanleger. Die Telekom-Aktie wurde zum Symbol für die Verlockungen der Börse, aber auch für enttäuschte Hoffnungen und verlorenes Vertrauen.



