Robotaxis in Deutschland: Uber wagt den nächsten großen Schritt
Autonomes Fahren
Uber und Momenta starten in München einen Robotaxi-Test. Ausgewählte Fahrgäste können erstmals in Deutschland autonome Fahrten buchen.
- Uber und Momenta testen Robotaxis erstmals in München
- Fahrgäste buchen autonome Fahrten über die Uber-App
- Kostenlose Tests mit Sicherheitsfahrer an Bord
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Der Fahrdienstvermittler Uber bringt gemeinsam mit dem chinesischen Technologieunternehmen Momenta erstmals autonome Fahrten nach Deutschland. In München ist ein Pilotprojekt mit selbstfahrenden Fahrzeugen gestartet. Fahrgäste können die Robotaxis über die Uber-App buchen.
Robotaxis rollen durch München
Das Testgebiet umfasst zunächst große Teile des Münchner Nordens. Dazu gehören auch Stadtviertel rund um den Olympiapark. Ausgewählte und vorab registrierte Nutzer können bei einer Buchung über die Kategorien UberX, Electric oder Comfort die Möglichkeit erhalten, in einem autonomen Fahrzeug mitzufahren.
Die Abholung und das Absetzen der Fahrgäste erfolgen zunächst an festgelegten Haltestellen. Interessierte können sich bereits über die Uber-App auf eine Warteliste setzen lassen. Der Zugang wird schrittweise freigeschaltet. Anschließend können die Teilnehmer ihre Erfahrungen und ihr Feedback direkt in der App teilen.
Sicherheitsfahrer bleibt zunächst an Bord
Der Test erfolgt mit Sondergenehmigungen des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA). Bei jeder Fahrt ist ein geschulter Sicherheitsfahrer an Bord. Die Fahrten sind kostenlos und nicht kommerziell. Eine schrittweise Ausweitung auf weitere Stadtgebiete ist geplant.
Uber sieht das Pilotprojekt als wichtigen Schritt hin zu einem regulären Robotaxi-Angebot in Deutschland. Dabei sollen autonome Fahrzeuge und menschliche Fahrer künftig gemeinsam auf der Plattform zum Einsatz kommen, erklärte Samarth Kejriwal, bei Uber für autonome Mobilität verantwortlich.
Auch Momenta betrachtet München als wichtigen Meilenstein. Jeder gefahrene Kilometer helfe dabei, die Technologie weiterzuentwickeln und das Verständnis für komplexe Verkehrssituationen zu verbessern, sagte Robotaxi-Chef Shuo Xie.
Fazit
Mit dem Pilotprojekt bringen Uber und Momenta autonomes Fahren erstmals in den deutschen Alltag. Bis zum kommerziellen Einsatz ist es allerdings noch ein weiter Weg. An der Börse konnte Uber zuletzt nicht überzeugen: Seit Jahresbeginn hat die Aktie rund 15 Prozent an Wert verloren.
Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion
Die Uber Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,67 % und einem Kurs von 62,96EUR auf Tradegate BSX (18. November 2026, 11:26 Uhr) gehandelt.
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