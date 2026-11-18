Der Fahrdienstvermittler Uber bringt gemeinsam mit dem chinesischen Technologieunternehmen Momenta erstmals autonome Fahrten nach Deutschland. In München ist ein Pilotprojekt mit selbstfahrenden Fahrzeugen gestartet. Fahrgäste können die Robotaxis über die Uber-App buchen.

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Robotaxis rollen durch München

Das Testgebiet umfasst zunächst große Teile des Münchner Nordens. Dazu gehören auch Stadtviertel rund um den Olympiapark. Ausgewählte und vorab registrierte Nutzer können bei einer Buchung über die Kategorien UberX, Electric oder Comfort die Möglichkeit erhalten, in einem autonomen Fahrzeug mitzufahren.

Die Abholung und das Absetzen der Fahrgäste erfolgen zunächst an festgelegten Haltestellen. Interessierte können sich bereits über die Uber-App auf eine Warteliste setzen lassen. Der Zugang wird schrittweise freigeschaltet. Anschließend können die Teilnehmer ihre Erfahrungen und ihr Feedback direkt in der App teilen.

Sicherheitsfahrer bleibt zunächst an Bord

Der Test erfolgt mit Sondergenehmigungen des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA). Bei jeder Fahrt ist ein geschulter Sicherheitsfahrer an Bord. Die Fahrten sind kostenlos und nicht kommerziell. Eine schrittweise Ausweitung auf weitere Stadtgebiete ist geplant.

Uber sieht das Pilotprojekt als wichtigen Schritt hin zu einem regulären Robotaxi-Angebot in Deutschland. Dabei sollen autonome Fahrzeuge und menschliche Fahrer künftig gemeinsam auf der Plattform zum Einsatz kommen, erklärte Samarth Kejriwal, bei Uber für autonome Mobilität verantwortlich.

Auch Momenta betrachtet München als wichtigen Meilenstein. Jeder gefahrene Kilometer helfe dabei, die Technologie weiterzuentwickeln und das Verständnis für komplexe Verkehrssituationen zu verbessern, sagte Robotaxi-Chef Shuo Xie.

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Fazit

Mit dem Pilotprojekt bringen Uber und Momenta autonomes Fahren erstmals in den deutschen Alltag. Bis zum kommerziellen Einsatz ist es allerdings noch ein weiter Weg. An der Börse konnte Uber zuletzt nicht überzeugen: Seit Jahresbeginn hat die Aktie rund 15 Prozent an Wert verloren.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die Uber Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,67 % und einem Kurs von 62,96EUR auf Tradegate BSX (18. November 2026, 11:26 Uhr) gehandelt.

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Saskia Reh

Redakteurin für Nachrichten Mehr anzeigen Saskia Reh unterstützt das Team von wallstreetONLINE seit August 2025. Zuvor hat sie sich bereits mit Finanzthemen rund um die Börse, nachhaltige Geldanlagen und Edelmetalle wie Gold gewidmet. Abseits der Finanzwelt lebt Saskia ihre kreative Seite aus: Ob im aufwendigen Cosplay, auf Twitch oder bei ausgedehnten Spaziergängen mit ihrem Hund in der Natur. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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