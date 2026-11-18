Zum 17. November 2026 schließt die Toyota-Aktie bei 19,25. Damit notiert sie 18,4 Prozent unter dem Dreijahreshoch und 33,7 Prozent über dem Dreijahrestief. Nach dem Kurssprung Anfang November behauptet sich der Titel auf erhöhtem Niveau, bleibt aber unter dem jüngsten Zwischenhoch von 19,40.

Die Toyota-Aktie zeigt über drei Jahre einen wechselhaften Verlauf. Nach dem Anstieg auf das Dreijahreshoch bei 23,59 am 22. März 2024 folgte eine ausgeprägte Korrektur. Am 7. Juli 2025 erreichte der Titel mit 14,40 sein Dreijahrestief. Die anschließende Erholung führte im Februar 2026 bis auf 20,84, bevor erneut deutliche Verluste einsetzten. Seit dem Sommertief 2026 bei 14,736 arbeitet sich der Kurs wieder nach oben.

200-Tage-Linie stärkt das positive Chartbild

Der einfache Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei rund 17,118. Der aktuelle Schlusskurs übertrifft die 200-Tage-Linie damit um 12,5 Prozent. Das spricht für ein positives übergeordnetes Trendbild. Der deutliche Abstand zeigt allerdings auch, dass eine Korrektur bis zum langfristigen Durchschnitt erheblichen Spielraum hätte.

Diese Unterstützungen und Widerstände zählen

Eine erste Unterstützung bildet die zuletzt mehrfach behauptete Zone von 19,00 bis 19,10. Darunter rückt der frühere Ausbruchsbereich um 17,67 in den Blick, gefolgt von der 200-Tage-Linie. Auf der Oberseite liegt die nächste Hürde bei 19,40, dem Schlusskurshoch vom 9. November. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber würde die Widerstandszone zwischen 20,73 und 20,84 wieder zum möglichen Kursziel machen.

Die Aktie von Toyota erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 2,85 %. Über 5 Jahre lag sie bei 3,26 %, über 10 Jahre bei 6,05 %.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Toyota Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.