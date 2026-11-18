Drägerwerk peilt bis 2030 eine Milliarde Euro mehr an Umsatz an - Aktie legt zu
- Umsatz soll bis 2030 auf 4,5 Milliarden Euro steigen
- Beide Sparten sollen je 500 Millionen Euro beitragen
- Bis 2030 soll die Ebit-Marge 10 bis 12 Prozent erreichen
LÜBECK (dpa-AFX) - Der Medizintechnikkonzern Drägerwerk will in den kommenden Jahren Umsatz und Profitabilität deutlich steigern. Der Erlös soll 2030 rund 4,5 Milliarden Euro erreichen, wie der SDax-Konzern am Mittwoch in Lübeck mitteilte. Dies wären eine Milliarde Euro mehr als 2025. Zum Plus sollen beide Sparten - Medizintechnik und Sicherheitstechnik - mit jeweils rund 500 Millionen Euro beitragen. Auch das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll kräftig zulegen. Die entsprechende Marge soll sich bis 2030 auf 10 bis 12 Prozent verbessern, nach 6,7 Prozent im vergangenen Jahr. Das kam an der Börse gut an: Der Aktienkurs legte um fast 5 Prozent zu.
"In der Medizintechnik setzen wir auf integrierte Lösungen und wiederkehrende Umsätze", sagte Unternehmenschef Stefan Dräger laut Mitteilung. In der Sicherheitstechnik baue der Konzern sein Geschäft in ausgewählten Wachstumsmärkten aus. Dazu zählen unter anderem US-Feuerwehren, Verteidigung, maritime Anwendungen sowie Energiewende. Zugleich werde das Unternehmen die Produktivität erhöhen, so der Manager./mne/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Draegerwerk Aktie
Die Draegerwerk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,85 % und einem Kurs von 116,8 auf Tradegate BSX (18. November 2026, 10:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Draegerwerk Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Draegerwerk zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5300 %.
Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 123,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 156,00EUR was eine Bandbreite von -23,99 %/+31,76 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Draegerwerk - 555063 - DE0005550636
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Die Präsentationen auf dem heutigen CMD waren sehr interessant und substantiiert. Die vorgelegten Finanziellen Ziele scheinen mir insgesamt ziemlich realistisch formuliert.
Finde ich auch sehr stark……
Aus dem heutigen Analystencall zu dem Anstieg der Funktionskosten:
- Von dem Kostenanstieg von ca. 30Mio in Q3 waren (netto) etwa ein Drittel (10 Mio) auf Einmaleffekte zurückzuführen
- Man hält - trotz eher zweifelnder Rückfragen der Analysten - daran fest, die Kosten im Gesamtjahr nicht schneller steigen zu lassen als die Umsätze ("not going fester than sales"), was für Q4 trotz Wegfall von Einmalbelastungen von ca. 10 Mio, wohl zusätzliche Einsparmaßnahmen erfordern wird. Hier hielt sich Lescow erstaunlich bedeckt bzw. wurde nicht wirklich konkret (Frage war: "that means costs in Q4 would not increase vs Q3". Lescow: "Some one off effects go away, tighter spending management will be applied in Q4 (cannot be indicated yet)".
- In Summe waren die Aussagen zur erforderlichen Kostenkontrolle wenig konkret. Im besten Falle gibt es hier konkrete Planungen, die (noch) nicht spruchreif sind, im schlechtesten Fall wurde man hier auf dem falschen Fuss erwischt und ist noch unschlüssig, wie man dem begegnen soll
- Interessant am Rande, dass man bei Safety bei einer größeren Ausschreibung der New Yorker Feuerwehr - im Gegensatz zum bisher dominierenden Konkurrenten (Scott) - noch im Rennen ist (bzw. auf der Shortlist). Hier ist in 2027 ein besonders positiver Sondereffekt im Auftragseingang möglich