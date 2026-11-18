Wien (APA-ots) - Kredite können heute oft in wenigen Minuten und mit wenigen Klicks abgeschlossen werden. Sowohl klassische Finanzierungen wie Ratenzahlungen als auch neuere Angebote wie "Buy Now Pay Later" oder digitale Zahlungsaufschübe sind heute einfach und unmittelbar verfügbar. Ende 2025 waren bei österreichischen Kreditinstituten Verbraucherkredite in Höhe von 22,5 Milliarden aushaftend. Das Volumen ist gegenüber dem Vorjahr um 6,8% gestiegen und wächst seit 2023 kontinuierlich.

Neues Verbraucherkreditrecht erweitert ab 20. November Schutz vor Überschuldung und gibt der FMA neue Aufsichtskompetenzen

Ab 20. November 2026 gelten für Verbraucherkredite erweiterte Regeln. Gleichzeitig erhält die Finanzmarktaufsicht (FMA) erstmals spezifische Kompetenzen, um zentrale Vorgaben bei der Vergabe von Verbraucherkrediten durch Banken im Sinne des kollektiven Verbraucherschutzes zu beaufsichtigen.



Die neuen Regeln tragen einem Kreditmarkt Rechnung, der digitaler, schneller und niederschwelliger geworden ist. Das erleichtert den Zugang zu Finanzierungen, darf aber nicht dazu führen, dass Schutzmechanismen an Bedeutung verlieren. Denn auch kleine finanzielle Verpflichtungen können sich summieren. Laufen mehrere Finanzierungen gleichzeitig, wird es schwieriger, den Überblick über die gesamte monatliche Belastung zu behalten. Ob in der Bankfiliale oder am Smartphone abgeschlossen: Ein Kredit muss dauerhaft tragbar sein.



Mehr Schutz vor Überschuldung



Das neue Verbraucherkreditrecht setzt die zweite EU-

Verbraucherkreditrichtlinie (CCD II) um und bezieht insbesondere Kleinkredite sowie digitale Finanzierungsformen stärker in den Verbraucherschutz ein. Dazu gehören unter anderem "Buy Now Pay Later" -Angebote, Null-Prozent-Finanzierungen und bestimmte

Zahlungsaufschübe.



Zugleich werden die Anforderungen an die Kreditwürdigkeitsprüfung gestärkt. Kreditgeber müssen vor der Vergabe sorgfältig prüfen, ob Verbraucher:innen den Kredit voraussichtlich zurückzahlen können. Die Informationspflichten werden ausgeweitet und nicht angeforderte Kredite untersagt.



Auch bei finanziellen Schwierigkeiten setzen die neuen Regeln früher an: Kreditgeber sollen möglichst frühzeitig angemessene, auf den jeweiligen Fall abgestimmte Lösungen anbieten und damit eine unnötige Eskalation vermeiden.



FMA beaufsichtigt künftig kollektiven Verbraucherschutz erweitert

Mit der Anwendung des neuen Rechts erweitert sich auch die Rolle der FMA. Sie beaufsichtigt künftig, ob Banken ihre Organisation, Verfahren und Kontrollen so ausgestalten, dass erhebliche, dauerhafte oder wiederholte Verstöße gegen Verbraucherschutzbestimmungen verhindert werden, wenn dadurch die Interessen einer größeren Zahl von Verbraucher:innen beeinträchtigt werden können.



Dabei geht es etwa um die Qualifikation von Mitarbeiter:innen, mögliche Fehlanreize durch Vergütungssysteme und geeignete Verfahren, um finanzielle Schwierigkeiten von Kund:innen frühzeitig zu erkennen. Die FMA kann die entsprechenden Systeme und Prozesse auch vor Ort prüfen und bei Verstößen aufsichtlich reagieren. Sie ist jedoch weder Gericht noch Schlichtungsstelle und entscheidet keine individuellen Ansprüche aus Kreditverträgen.



"Verbraucherschutz sollte möglichst früh einsetzen. Mit unseren neuen Aufsichtsbefugnissen können wir darauf achten, dass Banken ihre Prozesse so gestalten, dass die gesetzlichen Schutzstandards bei der Kreditvergabe systematisch eingehalten und strukturelle Fehlentwicklungen frühzeitig erkannt werden", sagt FMA-Vorstand Oliver Schütz.



Verantwortungsvolle Kreditvergabe liegt im gemeinsamen Interesse von Verbraucher:innen und Banken. Kredite ermöglichen Anschaffungen, überbrücken finanzielle Bedürfnisse und schaffen wirtschaftlichen Handlungsspielraum. Eine dauerhaft nicht tragbare oder nicht rückführbare Finanzierung hilft dagegen niemandem: Überschuldung belastet Verbraucher:innen, Kreditausfälle die Kreditgeber.

Auch wirksame Aufsicht kann Verbraucher:innen ihre finanziellen Entscheidungen nicht abnehmen. Vor Abschluss eines Kredits, Ratenkaufs oder einer anderen Finanzierung sollte daher geprüft werden, welche Verpflichtungen bereits bestehen, wie hoch die gesamte monatliche Belastung ist und ob genügend Spielraum für unerwartete Ausgaben bleibt.



"Ein Kredit ist heute mitunter mit wenigen Klicks abgeschlossen, die finanzielle Verpflichtung bleibt aber über Monate oder Jahre bestehen. Deshalb brauchen Verbraucher:innen verständliche Informationen und das Wissen, um ihre finanzielle Tragfähigkeit realistisch einzuschätzen. Finanzbildung, klare Information und wirksamer Verbraucherschutz gehören für uns zusammen", sagt FMA- Vorständin Mariana Kühnel.



Das Verbraucherkreditrechts-Änderungsgesetz 2026 wurde am 10. Juni 2026 kundgemacht. Die Änderungen sind ab 20. November 2026 anzuwenden.



Rückfragehinweis:

Finanzmarktaufsicht (FMA)

Boris Gröndahl

Telefon: +43 676 8824 9995

E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at



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