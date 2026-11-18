Hamsterkäufe bei Costco: Was die US-Kundschaft jetzt in Panik bunkert
Dividende von 30 USD je Aktie
Nach einem großen E-Mail-Ausfall und dem landesweiten Flugstopp in den USA decken sich Kundinnen und Kunden mit Notvorräten ein. Die Analysten sehen darin Rückenwind für den Großhändler.
- Ausfälle und Panikkäufe treiben Costcos Notvorräte
- Mizuho hebt Kursziel wegen Hamsterkäufen an
- Hohe Bewertung lässt wenig Raum für Rückschläge
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Bei Costco räumen verunsicherte Kundinnen und Kunden die Regale leer. Das berichtete Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf eine Studie von Mizuho Securities. Die Analysten hoben ihr Kursziel für den Großhändler von 1.100 auf 1.150 US-Dollar an, auch wegen der Panikkäufe. Am Sonntagabend waren laut Mizuho 21 von 26 teuren Notfallartikeln im Onlineshop ausverkauft.
Ausfälle schüren die Angst
Angeheizt haben die Welle gleich mehrere Schreckmomente. Am 12. November legte eine Störung die E-Mail-Dienste von Microsoft lahm. Einen Tag später stoppte die US-amerikanische Luftfahrtbehörde landesweit alle Abflüge für rund vier Stunden.
Verkehrsminister Sean Duffy macht dafür einen fehlerhaften Router verantwortlich. In sozialen Medien kochten dennoch Weltuntergangsszenarien hoch. Das habe den Absatz von Notvorräten befeuert, schreibt Mizuho.
Begonnen hatten die Hamsterkäufe allerdings schon Ende Oktober. Finanzchef Gary Millerchip bestätigte Bloomberg eine höhere Nachfrage nach Reis, Wasser, Generatoren und Batterien, "offenbar als Reaktion auf eine Vielzahl von Befürchtungen in den sozialen Medien". Auch Walmart, Home Depot und Lowe’s dürften laut Mizuho profitieren.
Sonderdividende obendrauf
Die Panikkäufe treffen auf ein ohnehin starkes Geschäft. Im Oktober stieg der Umsatz um 12,6 Prozent auf 24,5 Milliarden US-Dollar. Im Geschäftsjahr bis Ende August verdiente Costco 9,2 Milliarden US-Dollar, 14 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Gewinn je Aktie kletterte auf 20,76 US-Dollar. Am 4. Dezember schüttet der Konzern zudem eine Sonderdividende von 30 US-Dollar je Aktie aus, Stichtag ist der 24. November. Die reguläre Quartalsdividende von 1,47 US-Dollar bringt dagegen nur gut ein halbes Prozent Rendite im Jahr.
Die Börse feiert den Händler. Am Dienstag kostete die Aktie 1.110 US-Dollar, nahe ihrem Rekordhoch. Seit Jahresbeginn liegt sie 37 Prozent vorn.
Billig ist sie nicht. Anlegerinnen und Anleger zahlen rund 45 US-Dollar für jeden US-Dollar erwarteten Gewinn, bei Walmart sind es 36. Mizuho empfiehlt die Aktie weiter zum Kauf. Am 10. Dezember legt Costco Zahlen für das erste Geschäftsquartal vor. Analysten erwarten laut Earnings Whispers 4,89 US-Dollar Gewinn je Aktie bei 74,1 Milliarden US-Dollar Umsatz.
Fazit
Die Hamsterkäufe dürften das laufende Quartal aufpolstern. Doch solche Sondereffekte verpuffen, sobald sich die Lage beruhigt. Im kommenden Jahr legen sie die Messlatte höher. Langfristig zählen die Mitgliedsgebühren und das wachsende Onlinegeschäft. Die hohe Bewertung lässt allerdings kaum Raum für Enttäuschungen. Schon ein schwächeres Quartal könnte die Rekordjagd ausbremsen.
Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion
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