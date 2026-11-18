Bei Costco räumen verunsicherte Kundinnen und Kunden die Regale leer. Das berichtete Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf eine Studie von Mizuho Securities. Die Analysten hoben ihr Kursziel für den Großhändler von 1.100 auf 1.150 US-Dollar an, auch wegen der Panikkäufe. Am Sonntagabend waren laut Mizuho 21 von 26 teuren Notfallartikeln im Onlineshop ausverkauft.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Angeheizt haben die Welle gleich mehrere Schreckmomente. Am 12. November legte eine Störung die E-Mail-Dienste von Microsoft lahm. Einen Tag später stoppte die US-amerikanische Luftfahrtbehörde landesweit alle Abflüge für rund vier Stunden.

Verkehrsminister Sean Duffy macht dafür einen fehlerhaften Router verantwortlich. In sozialen Medien kochten dennoch Weltuntergangsszenarien hoch. Das habe den Absatz von Notvorräten befeuert, schreibt Mizuho.

Begonnen hatten die Hamsterkäufe allerdings schon Ende Oktober. Finanzchef Gary Millerchip bestätigte Bloomberg eine höhere Nachfrage nach Reis, Wasser, Generatoren und Batterien, "offenbar als Reaktion auf eine Vielzahl von Befürchtungen in den sozialen Medien". Auch Walmart, Home Depot und Lowe’s dürften laut Mizuho profitieren.

Sonderdividende obendrauf

Die Panikkäufe treffen auf ein ohnehin starkes Geschäft. Im Oktober stieg der Umsatz um 12,6 Prozent auf 24,5 Milliarden US-Dollar. Im Geschäftsjahr bis Ende August verdiente Costco 9,2 Milliarden US-Dollar, 14 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Gewinn je Aktie kletterte auf 20,76 US-Dollar. Am 4. Dezember schüttet der Konzern zudem eine Sonderdividende von 30 US-Dollar je Aktie aus, Stichtag ist der 24. November. Die reguläre Quartalsdividende von 1,47 US-Dollar bringt dagegen nur gut ein halbes Prozent Rendite im Jahr.

50 € Anthropic Aktienanteil sichern Eröffne jetzt dein kostenloses Depot und sichere dir nach dem erfolgreichen IPO von Anthropic einen Aktienanteil im Wert von 50 € als Willkommensgeschenk.

Die Börse feiert den Händler. Am Dienstag kostete die Aktie 1.110 US-Dollar, nahe ihrem Rekordhoch. Seit Jahresbeginn liegt sie 37 Prozent vorn.

Billig ist sie nicht. Anlegerinnen und Anleger zahlen rund 45 US-Dollar für jeden US-Dollar erwarteten Gewinn, bei Walmart sind es 36. Mizuho empfiehlt die Aktie weiter zum Kauf. Am 10. Dezember legt Costco Zahlen für das erste Geschäftsquartal vor. Analysten erwarten laut Earnings Whispers 4,89 US-Dollar Gewinn je Aktie bei 74,1 Milliarden US-Dollar Umsatz.

Fazit

Die Hamsterkäufe dürften das laufende Quartal aufpolstern. Doch solche Sondereffekte verpuffen, sobald sich die Lage beruhigt. Im kommenden Jahr legen sie die Messlatte höher. Langfristig zählen die Mitgliedsgebühren und das wachsende Onlinegeschäft. Die hohe Bewertung lässt allerdings kaum Raum für Enttäuschungen. Schon ein schwächeres Quartal könnte die Rekordjagd ausbremsen.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion





Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren! Jetzt Report kostenlos herunterladen!

Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte CostCo Wholesale Costco Wholesale -0,47 % Aktie 0 Aufrufe heute knigge-beatnik 07.09.26, 10:55

Nicolas Ebert

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Nach einem Sprung ins kalte Wasser ist Nicolas Ebert mittlerweile gut vier Jahre für die Redaktion von wallstreetONLINE tätig. Der Berliner wühlt sich Tag für Tag durch den Börsendschungel, stets auf der Suche nach Themen, die Anleger brennend interessieren. Einen festen Platz im Team hat der studierte Politikwissenschaftler nicht zuletzt mit dem wO-Börsengeflüster eingenommen. Ein Format, mit dem er regelmäßig das Meinungsbild der wO-Community aus den hauseigenen Foren zu bestimmten Aktien-News wiedergibt. Darüber hinaus hält er unterstützend den Social-Media-Betrieb am Laufen. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Podcast "Börse, Baby!"