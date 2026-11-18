HANNOVER (dpa-AFX) - Niedersachsens Finanzminister Gerald Heere unterstützt den Vorstoß der Grünen-Bundestagsfraktion für eine Steuer auf Vermögen über 500 Millionen Euro. "Wer sehr viel hat, trägt auch eine größere Verantwortung für unsere Gemeinschaft. Deshalb halte ich es persönlich für vollkommen richtig, zum Beispiel eine Steuer für Superreiche ab einem Vermögen von 500 Millionen Euro zu fordern", sagte der Grünen-Politiker im Landtag.

Die Grünen-Landtagsabgeordnete Pippa Schneider hatte zuvor erklärt, eine solche Vermögensteuer beträfe lediglich einige Hundert Menschen, "gerade einmal die reichsten 0,0007 Prozent", brächte dem Staat aber rund 20 Milliarden Euro, die für Kitas, Schulen und Pflege eingesetzt werden könnten.