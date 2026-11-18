Der Aufschwung sei auf ein wachsendes Auftragsvolumen im Maschinen- und Autobau zurückzuführen, erklärte das Statistische Bundesamt. Dort gab es Zuwächse um 1,4 beziehungsweise 1,9 Prozent. Die meisten Aufträge stammen aus dem Inland.

WIESBADEN (dpa-AFX) - Zuwächse im Auto- und Maschinenbau lassen das Auftragspolster der deutschen Industrie wachsen. Der Auftragsbestand im verarbeitenden Gewerbe stieg im September preisbereinigt um 0,8 Prozent zum Vormonat August auf einen Höchststand, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Gemessen am Vorjahresmonat stand sogar ein Plus von gut 11 Prozent.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Reichweite der Aufträge ging zugleich gegenüber August leicht zurück. Damals waren Betriebe mit laufenden Aufträgen neun Monate ausgelastet, im September waren es 8,9 Monate. Damit reichen die Aufträge allerdings weiter als im Vorjahr. Die Reichweite gibt an, wie lange die Betriebe bei gleichbleibendem Umsatz und ohne neue Auftragseingänge mit dem Abarbeiten der vorhandenen Bestellungen ausgelastet wären.

Industrie sieht sich international unter Druck



Trotz der guten Zahlen beim Auftragsbestand verliere die deutsche Industrie an Wettbewerbsfähigkeit, schreibt das Ifo-Institut. Gut ein Viertel der Unternehmen gab in einer Ifo-Umfrage im Oktober an, dass sich ihre Wettbewerbsposition außerhalb der EU verschlechtert habe, innerhalb der EU sind es fast 18 Prozent. Deutlich weniger Unternehmen sehen eine Verbesserung der eigenen Position (7,7 Prozent).

"Die deutsche Industrie verliert international weiterhin an Boden. Der Rückgang scheint sich aber etwas zu verlangsamen", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. Insgesamt sähen Industrieunternehmen die Wettbewerbsfähigkeit nicht mehr so negativ wie noch vor einigen Monaten. Besonders die Elektroindustrie und der Maschinenbau erholten sich, meldete das Institut. In der Automobil- und Metallbranche verschärfe sich die Lage allerdings./als/DP/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,75 % und einem Kurs von 55,70 auf Tradegate BSX (18. November 2026, 10:52 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,2400 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 97,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von +7,76 %/+84,73 % bedeutet.



