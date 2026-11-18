Wadephul sprach von einem dringenden Appell "an die Führung im Iran einzusehen, dass sie jetzt eine konsolidierte Meinung in Verhandlungen einbringen müssen". Der Iran trage große Verantwortung dafür, dass nicht nur er selbst, sondern die größere Region mit Kaspischem Meer und Persischem Golf von einer weiteren Eskalation verschont bleibe.

BAKU (dpa-AFX) - Bundesaußenminister Johann Wadephul hat auf Reisen in Aserbaidschan eine Verhandlungslösung für den Iran-Konflikt gefordert und Gesprächsbereitschaft bei der Führung in Teheran angemahnt. "Jede militärische Eskalation kann nur dazu führen, dass nicht nur die Region, sondern die Weltwirtschaft insgesamt und die internationale Ordnung erneut erschüttert werden würde." Das sagte der CDU-Politiker vor Journalisten in Baku nach einem Treffen mit seinem aserbaidschanischen Kollegen Ceyhun Bayramov.

Die USA und Israel hatten den Iran im Februar angegriffen, um dessen Militär- und Atompotenzial zu dezimieren. Seitdem schwelt der Konflikt ungelöst. Teheran hat ein starkes Druckmittel mit der Kontrolle über die Straße von Hormus. Der Seeweg ist für Öltransporte in alle Welt wichtig.

Lob für Frieden zwischen Baku und Eriwan



Als Beispiel für eine gelungene Lösung lobte Wadephul die Konfliktregelung zwischen Aserbaidschan und Armenien, vermittelt von US-Präsident Donald Trump. "Das ist eine historische Gelegenheit, nicht nur für die Region, sondern für Europa, zu zeigen, dass Konflikte beendet werden können, dass man einen Ausgleich finden kann, dass am Ende das internationale Recht beachtet wird", sagte der Minister.

Wadephul sprach auch von einem neuen Gesprächsformat für mehr Stabilität in Vorderasien. Dabei sollen die vier europäischen Staaten Deutschland, Frankreich, Italien und Großbritannien mit den Regionalmächten Türkei, Ägypten, Saudi-Arabien und Pakistan reden (E4-R4). Er kündigte ein Treffen für den 18. Dezember an./fko/DP/mis



