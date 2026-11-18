Bei den Jenaern befürchtet Unwin am 10. Dezember enttäuschende Ergebnisse für das vierte Geschäftsquartal und warnte die Anleger in einem zusätzlichen "Catalyst Call" entsprechend explizit vor. Das bereinigte operative Ergebnis (adj. Ebita) könnte 8 Prozent unter dem Konsens liegen, so Unwin. Im Augenheilkundebereich Ophthalmic Devices laufe es schwach und bei Microsurgery lägen die Vergleichswerte aus dem Vorjahr enorm hoch. Für das Geschäftsjahr 2027 rechnet er lediglich mit Tendenzaussagen./ag/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Aktie

Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,30 % und einem Kurs von 33,74 auf Tradegate BSX (18. November 2026, 10:55 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Fresenius zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6900 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 57,78EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 65,00EUR was eine Bandbreite von +3,83 %/+22,71 % bedeutet.