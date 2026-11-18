Carl-Zeiss und FMC schwach nach Barclays-Skepsis
AKTIE IM FOKUS
- FMC und Carl-Zeiss verlieren trotz stabilisiertem Markt
- Barclays stuft Carl-Zeiss ab und sieht FMC schwach
- Unwin erwartet schwache Quartalszahlen bei Carl-Zeiss
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von FMC und Carl-Zeiss Meditec haben am Mittwoch nicht von der Stabilisierung des Gesamtmarkts profitiert. FMC fielen im Dax um bis zu 2 Prozent zurück und Carl-Zeiss im SDax sogar zeitweise mehr als 3 Prozent. Hier setzten sie an ihrer 50-Tage-Linie auf.
Dem europäischen MedTech-Bereich sei wohl zwar eine Art Wiederauferstehung gelungen, stellten die Barclays-Experten Hassan Al-Wakeel und Jonathon Unwin fest. Die Ergebnisdynamik stabilisiere sich, nun müssten die Unternehmen aber wieder liefern. Für am besten aufgestellt halten sie EssilorLuxottica , Philips und Fresenius . Am schwächsten schätzen sie Carl-Zeiss, FMC und Smith & Nephew ein. Carl-Zeiss wurde auf "Underweight" abgestuft.
Bei den Jenaern befürchtet Unwin am 10. Dezember enttäuschende Ergebnisse für das vierte Geschäftsquartal und warnte die Anleger in einem zusätzlichen "Catalyst Call" entsprechend explizit vor. Das bereinigte operative Ergebnis (adj. Ebita) könnte 8 Prozent unter dem Konsens liegen, so Unwin. Im Augenheilkundebereich Ophthalmic Devices laufe es schwach und bei Microsurgery lägen die Vergleichswerte aus dem Vorjahr enorm hoch. Für das Geschäftsjahr 2027 rechnet er lediglich mit Tendenzaussagen./ag/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Aktie
Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,30 % und einem Kurs von 33,74 auf Tradegate BSX (18. November 2026, 10:55 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Fresenius zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6900 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 57,78EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 65,00EUR was eine Bandbreite von +3,83 %/+22,71 % bedeutet.
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Der Handel in den USA wurde angehalten wegen bevorstehender News. Daraufhin wurde in Deutschland kräftig gekauft, da Handel hier nicht ausgesetzt.
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