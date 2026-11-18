Vancouver, BC, KANADA, 18. November 2026 / IRW-Press / Glenstar Minerals Inc. (CSE: GSTR | OTCQB: GSTRF | FWB: VO20) („Glenstar“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass das Unternehmen neun Bohransatzpunkte für zehn geplante Phase-3-Bohrlöcher auf seinem Projekt Green Monster in Clark County, Nevada, identifiziert hat.

Diese neuen Phase-3-Ziele wurden nach einer umfassenden Überprüfung und Auswertung der Phase-2-Bohrergebnisse sowie der kürzlich abgeschlossenen geophysikalischen Terēan-Scherwellen-Seismikuntersuchung festgelegt (siehe frühere Pressemitteilungen vom 17. April 2026, 17. Juni 2026 und 7. Oktober 2026).

Im Rahmen des Phase-2-Programms wurden zahlreiche polymetallische Zonen durchteuft. Die Bohrlöcher stießen auf stark zerklüftetes Gestein mit reichhaltiger Tonalteration sowie leuchtend orangefarbenen und roten Oxidmineralen und Entkalkung. Die Analyseergebnisse bestätigten, dass das Gebiet um das Entdeckungsbohrloch GMST-4 mineralisiert und geologisch komplex ist. Dies veranlasste das Unternehmen dazu, die Terēan-Seismikuntersuchung durchzuführen, um eine umfassendere Kenntnis der Zerklüftung, Alteration und Lithologie zu erlangen und die aus dem Phase-2-Bohrprogramm abgeleiteten strukturellen Interpretationen weiter zu bewerten. Die Ergebnisse der seismischen Untersuchung stimmten bemerkenswert gut mit der während des Phase-2-Bohrprogramms protokollierten Stratigrafie überein.

Die Scherwellen-Seismikuntersuchung identifizierte mehrere interpretierte Zonen mit niedriger Geschwindigkeit sowie strukturelle Diskontinuitäten im gesamten Untersuchungsgebiet. Bestimmte Anomalien treten in der Nähe von geologischen Merkmalen auf, die zuvor von Bohrungen durchteuft wurden, darunter Zonen mit Entkalkung, Alteration und Mineralisierung im Zusammenhang mit dem Entdeckungsbohrloch GMST-4. Daher stuft das Unternehmen die im Rahmen der Terēan-Untersuchung identifizierten Zonen mit niedriger Geschwindigkeit als hochwertige Ziele für die Phase-3-Bohrungen ein. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Interpretationen zusätzlichen geologischen Kontext für die Auswahl der Phase-3-Bohrziele liefern. Das Vorhandensein, der Gehalt und die Kontinuität der Mineralisierung innerhalb der neu identifizierten Ziele können jedoch nur durch Bohrungen und analytische Untersuchungen bestätigt werden.

Vorgeschlagenes Phase-3-Bohrprogramm

Glenstar hat auf der Grundlage der Integration von geologischen Beobachtungen, früheren Bohrergebnissen und der kürzlich abgeschlossenen Terēan-Scherwellen-Seismikuntersuchung neun vorgeschlagene Bohransatzpunkte für Reverse-Circulation-(„RC“)-Bohrungen auf dem Projekt Green Monster identifiziert.

Das vorgeschlagene Phase-3-Programm umfasst zehn RC-Bohrlöcher von neun Bohransatzpunkten aus, vorbehaltlich der endgültigen Bohrplanung und der behördlichen Genehmigung. Die vorgeschlagenen Bohrlöcher sollen interpretierte Zonen mit niedriger seismischer Geschwindigkeit, strukturelle Diskontinuitäten und geologische Merkmale untersuchen, die möglicherweise mit Alterationen und Mineralisierungen in Zusammenhang stehen, die bei früheren Explorationsprogrammen festgestellt wurden.

Abbildung 1: Vorgeschlagenes Phase-3-RC-Bohrprogramm auf dem Projekt Green Monster von Glenstar Minerals Inc. in Clark County, Nevada. Die grünen Sterne markieren die neun vorgeschlagenen Bohransatzpunkte für zehn Bohrlöcher. GMST-14 und GMST-14A teilen sich einen Bohransatzpunkt, wobei GMST-14A in östlicher Richtung in einem Winkel von 70° niedergebracht werden soll.

Die seismische Untersuchung identifizierte eine Reihe von interpretierten strukturellen Merkmalen und lokalisierten Geschwindigkeitsanomalien entlang von vier Messlinien. Dazu gehören laterale Veränderungen und Versätze an den Grenzen der Scherwellen-Geschwindigkeiten sowie separate Abschnitte mit niedriger Geschwindigkeit, die auf zerklüftetes, alteriertes oder durch Auflösung beeinträchtigtes Gestein hindeuten könnten.

Die vorgeschlagenen Bohrlöcher GMST-12 bis GMST-20, einschließlich GMST-14A, dienen der Bewertung ausgewählter geophysikalischer Anomalien und der Untersuchung der potenziellen lateralen und vertikalen Ausdehnung aussichtsreicher geologischer Merkmale. GMST-14 und GMST-14A werden von demselben Bohransatzpunkt aus niedergebracht. GMST-14A wird in einem Winkel von 70 Grad nach Osten niedergebracht.

Das Phase-3-Programm soll das Verständnis des Unternehmens hinsichtlich der strukturellen und geologischen Faktoren, die die Mineralisierung bei Green Monster beeinflussen, weiter verfeinern. Die geophysikalischen Interpretationen sind nach wie vor vorläufig, und es kann nicht garantiert werden, dass die identifizierten Anomalien einer Mineralisierung entsprechen.

Das Unternehmen bereitet derzeit den erforderlichen Antrag beim United States Bureau of Land Management („BLM“) für das geplante Phase-3-Bohrprogramm vor. Die Bohrungen stehen unter dem Vorbehalt des Erhalts aller erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen.

Tabelle 1: Geplante Phase-3-Bohrziele– Projekt Green Monster

Seismische Linie Geplantes Bohrloch Tiefe (Fuß) Tiefe (Meter) Geologische und geophysikalische Interpretation Linie 1 GMST-12 375 114,30 Interpretierte Zonen mit niedriger Geschwindigkeit und strukturelle Merkmale in der Nähe des bestehenden Gebiets des Entdeckungsbohrlochs GMST-4. Linie 1 GMST-13 500 152,40 Gleiche Auswertung der seismischen Messlinie. Linie 1 GMST-19 350 106,68 Gleiche Auswertung der seismischen Messlinie. Linie 2 GMST-14 375 114,3 Teilt sich den Bohransatzpunkt mit GMST-14A. Linie 2 GMST-14A 600 182,88 Interpretierte strukturelle Diskontinuitäten und tiefere Zonen mit niedriger Geschwindigkeit, die möglicherweise mit Zerklüftung oder Alteration in Zusammenhang stehen. Linie 2 GMST-20 475 144,78 Gleiche Auswertung der seismischen Messlinie. Linie 3 GMST-15 600 182,88 Verschobene Geschwindigkeitsgrenzen und eine ausgeprägte Anomalie mit niedriger Geschwindigkeit im östlichen Teil des seismischen Abschnitts. Linie 3 GMST-16 470 143,26 Gleiche Auswertung der seismischen Messlinie. Linie 4 GMST-17 500 152,40 Interpretierte strukturelle Diskontinuitäten und Bereiche mit niedriger Geschwindigkeit, die auf eine laterale Kontinuität höffiger geologischer Strukturen hindeuten könnten. Linie 4 GMST-18 550 167,64 Gleiche Auswertung der seismischen Messlinie. Insgesamt 10 geplante Bohrlöcher 4.795 ft 1.461,52 m Die Auswertungen sind vorläufig und basieren auf der Terēan-Scherwellen-Seismik. Geophysikalische Anomalien sind kein Hinweis auf das Vorhandensein einer Mineralisierung.

Hinweis: Die geplanten Bohrstandorte und -tiefen unterliegen noch einer abschließenden technischen Prüfung und der behördlichen Genehmigung.

Bob Marvin, Project Manager und qualifizierte Person, erklärte: „Unser geplantes Phase-3-Bohrprogramm stellt einen wichtigen Schritt dar, um unser geologisches Verständnis des Projekts Green Monster zu vertiefen. Durch die Zusammenführung der Ergebnisse unserer früheren Bohrprogramme mit der kürzlich abgeschlossenen Scherwellen-Seismikuntersuchung haben wir neun Ziele identifiziert, die darauf ausgerichtet sind, interpretierte strukturelle Merkmale sowie potenzielle Erweiterungen der Alteration und Mineralisierung zu untersuchen, die im Entdeckungsbohrloch GMST-4 angetroffen wurden.“

„Die seismische Untersuchung hat wertvolle Erkenntnisse über die Verteilung der interpretierten Zonen mit niedriger Geschwindigkeit und der strukturellen Diskontinuitäten im gesamten Projektgebiet geliefert. Wir sind davon überzeugt, dass diese Erkenntnisse uns dabei helfen werden, die Bohrungen zu priorisieren und die potenzielle Kontinuität der bisher identifizierten geologischen Merkmale zu bewerten“, fügte Marvin hinzu.

Terēan – Projekthintergrund

Das Konzessionsgebiet Green Monster umfasst 35 staatliche Lode-Claims mit einer Fläche von ca. 700 Acres im Clark County, Nevada, auf dem nach Westen verlaufenden Ausläufer der Spring Mountains und liegt etwa 40 Meilen südwestlich von Las Vegas. Vor den jüngsten Bohrprogrammen, die im Mai 2025 und Februar 2026 durchgeführt wurden, wurde im Konzessionsgebiet noch nie gebohrt. Die frühere Identifizierung eines robusten Nickel-Kupfer-Vorkommens mit anomalen Kobaltgehalten durch das Unternehmen im Rahmen von Probenahmen im Jahr 2022 deutete darauf hin, dass mehrere Ziele ideal für kurze RC-Bohrungen geeignet waren (siehe Pressemitteilungen vom 28. Mai 2025 und 16. Juli 2025).

Glenstar erwarb das Konzessionsgebiet Green Monster und führte im Jahr 2022 erste Vorarbeiten durch, darunter geologische Erkundungskartierungen, Gesteinsprobenahmen an der Oberfläche, Bodenprobenahmen sowie eine drohnengestützte Magnetikvermessung. Schlitzprobenahmen entlang der freiliegenden Rückseite eines Aufbruchs vom Hauptschacht aus lieferten 1,18 Meter mit 3,77 % Cu (Kupfer), 3,06 % Ni (Nickel), 0,21 % Co (Kobalt) und 6,83 % Zn (Zink). Diese Gehalte liegen deutlich über den Gehalten ausgewählter Proben von historischen Halden aus Untertageabbaustätten und weisen auf eine anstehende gangartige Mineralisierung hin. Probenahmen aus oxid- und sulfidhaltigen Felsblöcken direkt unterhalb der patentierten Abbaustätten haben das Vorhandensein sehr hoher Zink- (>10 %) und Silbergehalte (>200 ppm) sowie von Kupfer, Uran und Blei bestätigt. (Die oben angegebenen Probenahmeergebnisse wurden zuvor im NI 43-101-konformen technischen Bericht zum Projekt Green Monster vom 20. Juni 2023, Abschnitt 7.5, veröffentlicht).

Über Glenstar Minerals Inc.

Glenstar ist ein Mineralexplorationsunternehmen mit Schwerpunkt auf polymetallischen Mineralen. Diese Elemente gelten als kritische Minerale und sind für die Herstellung von hoch entwickelter Elektronik und anderen wichtigen Energietechnologien unverzichtbar. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, sein Wissen und seine Kontakte zu nutzen, um weltweit Konzessionsgebiete mit kritischen Mineralen und Energiemetallen zu erkunden, zu erwerben und zu erschließen.

Die Aktien von Glenstar werden an der Canadian Securities Exchange („CSE“) unter dem Symbol „GSTR“, an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol „VO20“ und an der OTC Markets Group (OTCQB) in den Vereinigten Staaten unter dem Symbol „GSTRF“ gehandelt.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Robert Marvin, P.Geo. (Ontario), einem unabhängigen beratenden Geologen des Unternehmens und einer qualifizierten Person im Sinne von National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt. Herr Marvin hat die Untersuchungsmethodik, die verarbeiteten geophysikalischen Daten, die Bohrprotokolle und andere technische Informationen, die den in dieser Pressemitteilung dargestellten Interpretationen zugrunde liegen, geprüft und die Daten in dem Umfang verifiziert, der für die Zwecke dieser Offenlegung als angemessen erachtet wird.

Die Canadian Securities Exchange und ihr Regulation Services Provider (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange definiert ist) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

IM NAMEN DES BOARDS

„David Ryan“

President & CEO

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca, auf der Website des Unternehmens unter www.glenstar.ca oder direkt beim Unternehmen unter der Telefonnummer 604-449-2810.

Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen stellen „zukunftsgerichtete Informationen“ oder „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar (zusammen „zukunftsgerichtete Informationen“). Zukunftsgerichtete Informationen sind im Allgemeinen durch Wörter wie „geht davon aus“, „glaubt“, „erwartet“, „beabsichtigt“, „plant“, „schätzt“, „kann“, „wird“, „könnte“, „würde“, „potenziell“ und ähnliche Ausdrücke, einschließlich ihrer Verneinungen, gekennzeichnet.

Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen bezüglich des vom Unternehmen geplanten Phase-3-Reverse-Circulation-Bohrprogramms im Projekt Green Monster; des voraussichtlichen Umfangs, des Zeitplans, des Standorts und des Abschlusses der Bohrungen in zehn geplanten Bohrlöchern von neun Bohransatzpunkten aus; der Identifizierung, Auswahl und Priorisierung von Explorationszielen; der Interpretation und Zuverlässigkeit früherer Bohrergebnisse und Daten aus der Scherwellen-Seismik; der potenziellen Kontinuität oder Ausdehnung von mineralisierten, alterierten und strukturell vielversprechenden Zonen; der geologischen Bedeutung interpretierter Anomalien mit niedriger seismischer Geschwindigkeit und struktureller Diskontinuitäten; der Erstellung, Einreichung und Genehmigung von Anträgen beim United States Bureau of Land Management („BLM“); der Verfügbarkeit von Finanzmitteln, Ausrüstung, Auftragnehmern und qualifiziertem Personal; zukünftiger Explorationsaktivitäten; sowie der Geschäftspläne, Ziele und Erwartungen des Unternehmens.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Annahmen und Prognosen des Managements zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Zu den wesentlichen Annahmen, die diesen Informationen zugrunde liegen, gehören unter anderem die Zuverlässigkeit und Genauigkeit der verfügbaren geologischen, geophysikalischen und historischen Explorationsdaten; die Gültigkeit der geologischen Interpretationen des Unternehmens; die Fähigkeit, erforderliche Genehmigungen und behördliche Zulassungen innerhalb der erwarteten Zeitrahmen zu erhalten; die Verfügbarkeit ausreichender Finanzmittel und qualifizierten technischen Personals; die fortdauernde Gültigkeit und Aufrechterhaltung der Rechte an den Mineralkonzessionsgebieten; sowie die Fähigkeit des Unternehmens, Explorationsaktivitäten wie derzeit vorgesehen durchzuführen.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen naturgemäß bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in diesen Informationen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebrachten abweichen. Zu diesen Risiken zählen unter anderem der spekulative Charakter der Mineralexploration; geologische und technische Unsicherheiten; die Möglichkeit, dass interpretierte seismische Anomalien, Zonen mit niedriger seismischer Geschwindigkeit oder strukturelle Merkmale nicht mit einer Mineralisierung korrespondieren; die Möglichkeit, dass künftige Bohrungen das Vorhandensein, den Gehalt, die Ausdehnung oder die Kontinuität zuvor festgestellter Mineralisierungen nicht bestätigen; die Zuverlässigkeit und Interpretation historischer Explorationsdaten; Verzögerungen oder Schwierigkeiten bei der Einholung von BLM-Genehmigungen oder anderen erforderlichen behördlichen Genehmigungen; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln; operative und logistische Herausforderungen; Änderungen bei Explorationsplänen, Kosten oder Zeitplänen; Umwelt- und behördliche Auflagen; sowie allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

Es kann nicht garantiert werden, dass das geplante Phase-3-Bohrprogramm wie vorgesehen oder innerhalb des erwarteten Zeitrahmens durchgeführt wird, dass die identifizierten Explorationsziele wirtschaftlich bedeutende Mineralisierungen enthalten oder dass zukünftige Explorationsergebnisse die aktuellen geologischen Interpretationen des Unternehmens bestätigen werden. Geophysikalische Anomalien und interpretierte strukturelle Merkmale sind lediglich Explorationsindikatoren und belegen für sich genommen weder das Vorhandensein einer Mineralisierung noch die wirtschaftliche Rentabilität einer Minerallagerstätte.

Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Annahmen und Erwartungen angemessen sind, sollte man sich nicht vorbehaltlos auf diese Informationen verlassen. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den erwarteten abweichen, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Weitere Risikofaktoren und Ungewissheiten sind im jüngsten Lagebericht (Management’s Discussion/MD&A) des Unternehmens, in den Finanzberichten und in anderen bei den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Dokumenten zur laufenden Offenlegung beschrieben, die unter dem Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Wir berufen uns auf die Safe-Harbour-Bestimmungen.

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Die Glenstar Minerals Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,27 % und einem Kurs von 0,073EUR auf Tradegate BSX (18. November 2026, 07:33 Uhr) gehandelt.