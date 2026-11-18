Spezialisierung bleibt ein zentraler Pfeiler der FITUR, deren 47. Ausgabe erneut Initiativen zusammenbringt, die sich auf Nachhaltigkeit, Talentförderung, Inklusion und technologischen Wandel konzentrieren.

Die Internationale Tourismusmesse wird ihre Ausstellungsfläche auf elf Hallen ausweiten und damit ihre Position als globaler Marktplatz für die Tourismusbranche stärken.

MADRID, 18. November 2026 /PRNewswire/ -- FITUR 2027, die von IFEMA MADRID, organisierte internationale Tourismusmesse, findet vom 20. bis 24. Januar 2027, mit Puerto Rico als Partnerland statt, in einer Ausgabe, die von Wachstum, Spezialisierung und Innovation im gesamten Tourismussektor geprägt ist. Mit dem Bau von zwei neuen Ausstellungshallen wird die Veranstaltung ihren Umfang und ihre Kapazität weiter ausbauen und damit der wachsenden Nachfrage von Destinationen, Tourismusunternehmen und Branchenexperten weltweit gerecht werden.

Da sich der Sektor ständig weiterentwickelt, bleibt die FITUR eine führende Plattform für Destinationsmarketing, Wissensaustausch und Business- Networking. Die Ausgabe 2026 begrüßte 255.000 Teilnehmer, darunter 155.000 Branchenexperten und 100.000 Besucher aus der Öffentlichkeit. Mehr als 10.000 Unternehmen aus 161 Ländern nahmen teil und generierten einen wirtschaftlichen Effekt von 505 Millionen Euro für Madrid.

Während der Fachtagungen vom 20. bis 22. Januar werden Experten aus aller Welt über aktuelle und zukünftige Tourismustrends diskutieren, bewährte Verfahren austauschen, die neuesten technologischen Hilfsmittel vorstellen und Geschäftsvereinbarungen treffen. Am 23. und 24. Januar öffnet die FITUR ihre Pforten für die Öffentlichkeit, bringt Reiseziele näher an die Besucher und feiert den Tourismus in all seinen Formen.

Innovation, KI und Nachhaltigkeit stehen im Mittelpunkt der FITUR 2027

Technologische Innovationen, bei denen KI eine immer zentralere Rolle spielt, werden neben der Nachhaltigkeit erneut zu den Schwerpunktthemen der FITUR 2027 gehören. Zum zweiten Mal in Folge wird der Knowledge Hub als zentraler Anlaufpunkt für Diskussionen, Ideen und Trends dienen, die den Wandel in der Tourismusbranche vorantreiben.

Mit seinem Programm und seinen spezialisierten Themenbereichen wird FITUR auch weiterhin Tourismusmodelle fördern, die einen wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Mehrwert schaffen, und gleichzeitig Initiativen unterstützen, die eine ausgewogene Destinationsentwicklung und langfristige Wettbewerbsfähigkeit fördern.