LONDON, 18. November 2026 /PRNewswire/ -- Heute veröffentlicht das ICMM einen globalen branchenweiten Biodiversitätsdatensatz, der 12.000 Bergbau- und Metallanlagen mit international anerkannten Indikatoren für den Zustand und den Erhaltungsstatus des Ökosystems kombiniert. Die Analyse liefert eine Evidenzgrundlage für Entscheidungen über die Bereitstellung der für die Dekarbonisierung benötigten Mineralien und Metalle und trägt gleichzeitig zur Erreichung der Ziele des Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (GBF) bei.

Der Globale Datensatz zur Biodiversität im Bergbau und in der Metallindustrie zeigt, dass sich 22 % der Anlagen in Landschaften mit hohem oder sehr hohem Ökosystemzustand befinden, wo die ursprüngliche Biodiversität weitgehend erhalten ist und die Lebensräume miteinander verbunden bleiben, während sich nur 5 % mit wichtigen Biodiversitätsgebieten (KBAs) und 4 % mit Schutzgebieten (PCA) überschneiden.

Im Rahmen des GBF haben sich 196 Länder verpflichtet, den Verlust von Landschaften mit hoher Integrität bis 2030 nahezu auf null zu reduzieren und 30 % der Land-, Wasser- und Meeresflächen wirksam zu schützen, einschließlich der für die Biodiversität wichtigsten Gebiete wie KBAs. Um eines der beiden Ziele zu erreichen, muss entschieden werden, wo die Anstrengungen konzentriert werden sollen. Bislang gab es kein globales Bild davon, wo sich die Bergbau- und Metallanlagen im Verhältnis zu diesen Standorten befinden.

Die Ergebnisse zeigen deutliche Unterschiede zwischen den mineralischen Lieferketten auf, was bedeutet, dass die Chancen und Risiken für die Biodiversität sowie für den Bergbau- und Metallsektor je nach Lieferkette und Region variieren. Beispielsweise sind Anlagen zur Gewinnung von Antimon, Diamanten und Lithium in Gebieten mit hohem ökologischem Zustand überrepräsentiert, während Anlagen zur Gewinnung von Platingruppenmetallen, Barium und Chromit unterrepräsentiert sind. Anlagen zur Gewinnung von Mangan, Zinn und Diamanten sind in den KBAs im Vergleich zum globalen Durchschnitt überrepräsentiert, während Stahl, Lithium und Kohleanlagen proportional unterrepräsentiert sind. In Indonesien befinden sich 84 % der Bergbau- und Metallanlagen, hauptsächlich Anlagen zur Gewinnung von thermischer Kohle, in Gebieten mit hohem ökologischen Wert, die zudem unter dem Druck anderer Faktoren stehen.