Berenberg hebt Ziel für Bayer auf 62 Euro - 'Hold'
ANALYSE-FLASH
- Berenberg hebt Bayer-Kursziel auf 62 Euro an
- Einstufung für die Bayer-Aktie bleibt auf Hold
- Bayer könnte Monsanto bis 2030 an die Börse bringen
HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Bayer von 53,50 auf 62,00 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die Aktie des Pharma- und Agrarchemiekonzerns habe bislang ein großartiges Jahr hinter sich, schrieb Sebastian Bray am Dienstag. Mit Blick voraus auf das Ende des Jahrzehnts könnten die Leverkusener Monsanto an die Börse bringen und die damit erlösten Mittel in die Pharma-Entwicklung investieren./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 17:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie
Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,89 % und einem Kurs von 57,08 auf Tradegate BSX (18. November 2026, 11:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 59,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 48,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 66,00EUR was eine Bandbreite von -14,62 %/+17,40 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 62 Euro
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Community Beiträge zu Bayer - BAY001 - DE000BAY0017
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Hatte ich so gar nicht auf dem Radar....
Wer hier als Anleger weiter Geduld haben wird, der wird reich belohnt werden.....meine Einschätzung der aktuellen Fakten im Kontext zum Kurs.
https://www.handelsblatt.com/finanzen/anlagestrategie/kolumnen/bayer-boersen-mathematik-die-aktionaere-kennen-sollten-01/100268854.html