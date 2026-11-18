Deutz stürzt zweistellig ab: Shortseller attackiert die Milliardenübernahme
Vorwürfe von Ningi Research
Kurssturz bei Deutz: Ningi Research erhebt schwere Vorwürfe zur FFG-Übernahme. Im Zentrum stehen ein 45-Prozent-Anteil, geteilte Gewinne und die Schuldenlast des Motorenbauers.
Die Rüstungswette von Deutz gerät unter Beschuss. Ningi Research nimmt die milliardenschwere FFG-Übernahme ins Visier. Parallel dazu verlor die Aktie am Mittwochvormittag zeitweise mehr als 16 Prozent.
45 Prozent sorgen für Zündstoff
Laut dem Shortseller gehören 45 Prozent der FFG Industries einem ehemaligen ukrainischen Parlamentsabgeordneten und dessen Unternehmen. Diese Tochtergesellschaft ist laut Ningi ein wesentlicher Wachstumstreiber der FFG-Gruppe. Deutz habe seine Aktionäre vor der Zustimmung zur Ausgabe von rund 71 Millionen neuen Aktien im August nicht darüber informiert, lautet der Vorwurf.
Zudem kritisiert Ningi, dass künftige Gewinne der Tochter mit dem Minderheitsgesellschafter geteilt werden müssten, während Deutz die Übernahmeschulden bedienen müsse. Die Vorwürfe sind damit jedoch noch nicht bewiesen.
Milliardenkauf mit großer Bedeutung
Deutz hatte für die Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft einen Kaufpreis von 1,6 Milliarden Euro vereinbart. Davon entfiel rund eine Milliarde Euro auf eine fremdfinanzierte Barkomponente. Die FFG soll das Rüstungsgeschäft des Kölner Konzerns maßgeblich stärken.
Der Minderheitsanteil war bereits Thema
Allerdings wurde die Beteiligungsstruktur bereits im Analystencall vom 5. November angesprochen, wie aus einer von GuruFocus veröffentlichten Zusammenfassung hervorgeht. Vorstandschef Sebastian Schulte erklärte demnach, FFG habe Zugriff auf die liquiden Mittel der Tochter. Der Kaufpreis berücksichtige den Minderheitsanteil. Bei Gewinnausschüttungen seien dessen Ansprüche zu beachten. Damit bleibt offen, wie umfassend Deutz vor der Aktionärsabstimmung informiert hatte.
Ningi hält eigenen Angaben zufolge eine Shortposition und profitiert damit von fallenden Kursen. Eine gesonderte Deutz-Stellungnahme zum aktuellen Bericht lag dieser Recherche zunächst nicht vor.
Fazit
Deutz steht vor einer Vertrauensprobe. Der Milliardenkauf muss sich für die Aktionäre auch nach Gewinnteilung und Finanzierungskosten rechnen. Die Tatsache, dass der Minderheitsanteil im November angesprochen wurde, klärt die Transparenz vor der Abstimmung jedoch nicht. Jetzt braucht es eine belastbare Antwort des Konzerns auf die konkreten Vorwürfe. Ningis Wette auf fallende Kurse macht diese weder richtig noch falsch.
Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion
Die Deutz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -16,87 % und einem Kurs von 7,66EUR auf Tradegate BSX (18. November 2026, 11:25 Uhr) gehandelt.
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