Drägerwerk nähern sich Rekordhoch nach Aussagen zu 2030
AKTIE IM FOKUS
- Drägerwerk-Aktie steigt nach neuen Mittelfristzielen
- Umsatz von 4,5 Milliarden Euro bis 2030 geplant
- Marge soll 2030 zwischen 10 und 12 Prozent liegen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Aussagen zu den mittelfristigen Zielen während des Kapitalmarkttags von Drägerwerk haben am Mittwoch die Vorzugsaktie des Herstellers von Medizin- und Sicherheitstechnik auf den höchsten Stand seit rund sechs Wochen getrieben. Das Ende September erreichte Rekordhoch von 125,40 Euro rückt damit wieder näher. Am späteren Vormittag gewann das im SDax notierte Papier 5,6 Prozent auf 117,80 Euro. Das Plus im laufenden Jahr steigt auf fast 70 Prozent.
Ein Händler lobte den Ausblick auf 2030. Der angepeilte Umsatz von 4,5 Milliarden Euro liege über den bislang erwarteten 4,3 Milliarden Euro, sagte er. Zudem verwies er auf das Ziel für die operative Ergebnismarge von 10 bis 12 Prozent 2030. "In früheren Aussagen war die Rede von einer Ebit-Marge von mehr als 10 Prozent", sagte er und hob zudem hervor, dass die bisherige Konsensschätzung bei nur 8 Prozent liege.
Mitte Oktober war das Drägerwerk-Papier nach Quartalszahlen noch prozentual zweistellig eingebrochen. Zwar waren die Jahresziele beibehalten worden, doch trotz hoher Zollrückerstattungen hatte das Unternehmen weniger Gewinn erzielt. Zudem standen einem geringeren Umsatzwachstum überdurchschnittlich gestiegene Kosten gegenüber./ck/mne/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Draegerwerk Aktie
Die Draegerwerk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,39 % und einem Kurs von 117,4 auf Tradegate BSX (18. November 2026, 11:12 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Draegerwerk Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Draegerwerk zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5300 %.
Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 123,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 156,00EUR was eine Bandbreite von -23,99 %/+31,76 % bedeutet.
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Die Präsentationen auf dem heutigen CMD waren sehr interessant und substantiiert. Die vorgelegten Finanziellen Ziele scheinen mir insgesamt ziemlich realistisch formuliert.
Finde ich auch sehr stark……
Aus dem heutigen Analystencall zu dem Anstieg der Funktionskosten:
- Von dem Kostenanstieg von ca. 30Mio in Q3 waren (netto) etwa ein Drittel (10 Mio) auf Einmaleffekte zurückzuführen
- Man hält - trotz eher zweifelnder Rückfragen der Analysten - daran fest, die Kosten im Gesamtjahr nicht schneller steigen zu lassen als die Umsätze ("not going fester than sales"), was für Q4 trotz Wegfall von Einmalbelastungen von ca. 10 Mio, wohl zusätzliche Einsparmaßnahmen erfordern wird. Hier hielt sich Lescow erstaunlich bedeckt bzw. wurde nicht wirklich konkret (Frage war: "that means costs in Q4 would not increase vs Q3". Lescow: "Some one off effects go away, tighter spending management will be applied in Q4 (cannot be indicated yet)".
- In Summe waren die Aussagen zur erforderlichen Kostenkontrolle wenig konkret. Im besten Falle gibt es hier konkrete Planungen, die (noch) nicht spruchreif sind, im schlechtesten Fall wurde man hier auf dem falschen Fuss erwischt und ist noch unschlüssig, wie man dem begegnen soll
- Interessant am Rande, dass man bei Safety bei einer größeren Ausschreibung der New Yorker Feuerwehr - im Gegensatz zum bisher dominierenden Konkurrenten (Scott) - noch im Rennen ist (bzw. auf der Shortlist). Hier ist in 2027 ein besonders positiver Sondereffekt im Auftragseingang möglich