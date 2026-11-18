Leonardo unter Druck: Italien warnt vor Verkauf an ICEYE
Milliarden-Poker um Avio
ICEYE bietet rund zwei Milliarden Euro für Avio. Doch Italiens Verteidigungsminister warnt Großaktionär Leonardo vor einem Verkauf seiner Beteiligung.
- ICEYE bietet rund 2,05 Milliarden Euro für Avio
- Crosetto warnt Leonardo vor Verkauf strategischer Anteile
- Italiens Golden-Power-Regeln könnten die Übernahme stoppen
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Die geplante Übernahme des italienischen Raketenherstellers Avio durch den finnischen Satellitenspezialisten ICEYE sorgt für politische Spannungen. Italiens Verteidigungsminister Guido Crosetto warnt den Rüstungskonzern Leonardo davor, seine Beteiligung vorschnell abzugeben. Dabei geht es um nationale Sicherheitsinteressen und einen milliardenschweren Zusammenschluss in der europäischen Raumfahrtindustrie.
ICEYE hatte am Dienstag ein öffentliches Barangebot für sämtliche Aktien von Avio angekündigt. Der finnische Satellitenbetreiber bietet 41 Euro je Aktie und bewertet das Unternehmen damit mit rund 2,05 Milliarden Euro. Der Angebotspreis entspricht einem Aufschlag von 21,3 Prozent auf den Schlusskurs vom Montag. Ziel ist es, Avio vollständig zu übernehmen und anschließend von der Mailänder Börse zu nehmen.
Italiens Verteidigungsminister schaltet sich ein
Besonders brisant ist die Rolle von Leonardo. Der teilweise staatlich kontrollierte italienische Rüstungskonzern hält rund 18 Prozent an Avio. Beim angebotenen Kaufpreis hätte die Beteiligung rechnerisch einen Wert von etwa 370 Millionen Euro.
Italiens Verteidigungsminister Guido Crosetto erklärte am Mittwoch gegenüber Reuters, Leonardo solle sich einen Ausstieg bei Avio gut überlegen. Hintergrund sind nationale Sicherheitsinteressen. Avio produziert unter anderem Antriebssysteme für militärische Raketen und spielt mit der europäischen Trägerrakete Vega C eine wichtige Rolle in der europäischen Raumfahrtindustrie.
ICEYE plant weitere Milliardeninvestitionen
ICEYE verfolgt mit der Übernahme weitreichende Pläne. Durch die Verbindung seiner Radarsatelliten mit Avios Raketentechnologie soll ein integrierter europäischer Raumfahrt- und Verteidigungskonzern entstehen.
Zusätzlich zum Kaufpreis will ICEYE innerhalb von fünf Jahren rund eine Milliarde Euro in Italien investieren. Damit sollen Produktionskapazitäten ausgebaut, die Startfrequenz der Vega-Raketen erhöht und bis zu 400 hoch qualifizierte Arbeitsplätze geschaffen werden.
Politische Hürden könnten Übernahme gefährden
Ob die Übernahme tatsächlich zustande kommt, bleibt offen. Die italienische Regierung kann im Rahmen ihrer sogenannten Golden-Power-Regeln bei Übernahmen strategisch wichtiger Unternehmen eingreifen.
ICEYE strebt zudem eine Beteiligung von mindestens 66,67 Prozent an. Avios Verwaltungsrat prüft das Angebot. Die Aktie reagierte am Dienstag mit deutlichen Kursgewinnen, notierte allerdings weiterhin unter dem gebotenen Kaufpreis.
Fazit: Das Milliardenangebot könnte Avio-Aktionären einen attraktiven Ausstieg ermöglichen und die europäische Raumfahrtindustrie neu ordnen. Für Leonardo steht ein möglicher Verkaufserlös von rund 370 Millionen Euro im Raum. Allerdings könnte der Konzern damit auch Einfluss auf einen strategisch wichtigen Technologiepartner verlieren. Die Warnung aus Rom zeigt, dass bei dieser Übernahme nicht allein wirtschaftliche Interessen entscheiden. Für Anleger bleibt die politische Zustimmung der entscheidende Unsicherheitsfaktor.
Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion
Die Leonardo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,36 % und einem Kurs von 50,32EUR auf Tradegate BSX (18. November 2026, 12:08 Uhr) gehandelt.
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