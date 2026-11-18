75 % mehr Umsatz: Doch dieser China-Konzern bleibt tiefrot
Robotaxi-Boom
Pony AI hat den Umsatz um 75 Prozent gesteigert. Vor allem Robotaxis boomen, doch unter dem Strich bleibt der chinesische Konzern tief in den roten Zahlen.
- Pony AI steigert den Umsatz um 75 Prozent
- Robotaxis treiben das Wachstum, die Flotte wächst
- Trotz Wachstum bleibt der Nettoverlust sehr hoch
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Der chinesische Robotaxi-Entwickler Pony AI hat seinen Umsatz im dritten Quartal kräftig gesteigert. Die Erlöse kletterten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 75,2 Prozent auf 44,6 Millionen US-Dollar. Besonders das Geschäft mit selbstfahrenden Taxis entwickelt sich dynamisch. Doch trotz des starken Wachstums schreibt das Unternehmen weiterhin hohe Verluste.
An der Nasdaq verlor die Pony-AI-Aktie am Dienstag zunächst 5 Prozent, legte nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen am Mittwoch vorbörslich jedoch um 9 Prozent auf 4,35 US-Dollar zu (Stand: 11:12 Uhr MEZ). In Hongkong schloss das Papier dagegen 1,3 Prozent schwächer bei 31,78 Hongkong-Dollar (Stand 10:08 Uhr MEZ).
Robotaxis werden zum Wachstumstreiber
Die Einnahmen aus Robotaxi-Diensten stiegen um 165,4 Prozent auf 17,8 Millionen US-Dollar. Die direkt mit Fahrgästen erzielten Umsätze legten sogar um fast 400 Prozent zu. In China weitete Pony AI sein Angebot auf weitere Städte aus. Die Flotte umfasste Ende September 2.768 Fahrzeuge, bis Jahresende sollen es 3.500 werden. Auch international expandiert der Konzern: In Zagreb starteten erste fahrerlose Testfahrten mit Fahrgästen, weitere Projekte in London und Manchester sind geplant.
Neben selbstfahrenden Taxis entwickelt sich auch das Geschäft mit autonomen Lastwagen positiv. Die Erlöse aus Robotruck-Diensten stiegen um 76,3 Prozent auf 18 Millionen US-Dollar. Pony AI arbeitet dabei unter anderem mit dem Logistikunternehmen Sinotrans zusammen. Neue Modelle der 4. Generation sind bereits in die Serienproduktion gestartet.
Verluste bleiben hoch
Operativ zeigen sich erste Fortschritte. Der Bruttogewinn stieg um 69,5 Prozent auf 7,9 Millionen US-Dollar. Gleichzeitig sank der operative Verlust leicht auf 68,7 Millionen US-Dollar. Auf bereinigter Basis verringerte sich das Minus um 7,6 Prozent auf 58,3 Millionen US-Dollar.
Beim Nettoverlust entwickelte sich die Lage jedoch anders. Dieser weitete sich vor allem wegen Bewertungsverlusten bei Handelsanlagen von 61,6 auf 136,3 Millionen US-Dollar aus. Bereinigt um diese Effekte sank er dagegen auf 48,9 Millionen US-Dollar. Zudem gingen die Versicherungsprämien für Robotaxis der 7. Generation um 19 Prozent zurück.
Konzernchef James Peng sieht die Fortschritte bei Sicherheit, Technologie und Marktzugang als wichtige Grundlage, um das Geschäft weiter auszubauen und die Kostenstruktur zu verbessern.
Fazit
Pony AI profitiert vom wachsenden Robotaxi-Geschäft und gewinnt zunehmend neue Märkte. Das starke Umsatzwachstum zeigt, dass die Kommerzialisierung autonomer Fahrzeuge vorankommt. Auch an der Nasdaq reagierten Anleger positiv auf die Zahlen und schickten die Aktie vorbörslich deutlich nach oben. Seit Anfang des Jahres notiert die Aktie dennoch rund 70 Prozent im Minus. Der hohe Nettoverlust macht klar, dass der Weg zur Profitabilität noch weit ist.
Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion
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