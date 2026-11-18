An der Nasdaq verlor die Pony-AI-Aktie am Dienstag zunächst 5 Prozent, legte nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen am Mittwoch vorbörslich jedoch um 9 Prozent auf 4,35 US-Dollar zu (Stand: 11:12 Uhr MEZ). In Hongkong schloss das Papier dagegen 1,3 Prozent schwächer bei 31,78 Hongkong-Dollar (Stand 10:08 Uhr MEZ).

Der chinesische Robotaxi-Entwickler Pony AI hat seinen Umsatz im dritten Quartal kräftig gesteigert. Die Erlöse kletterten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 75,2 Prozent auf 44,6 Millionen US-Dollar. Besonders das Geschäft mit selbstfahrenden Taxis entwickelt sich dynamisch. Doch trotz des starken Wachstums schreibt das Unternehmen weiterhin hohe Verluste.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Robotaxis werden zum Wachstumstreiber

Die Einnahmen aus Robotaxi-Diensten stiegen um 165,4 Prozent auf 17,8 Millionen US-Dollar. Die direkt mit Fahrgästen erzielten Umsätze legten sogar um fast 400 Prozent zu. In China weitete Pony AI sein Angebot auf weitere Städte aus. Die Flotte umfasste Ende September 2.768 Fahrzeuge, bis Jahresende sollen es 3.500 werden. Auch international expandiert der Konzern: In Zagreb starteten erste fahrerlose Testfahrten mit Fahrgästen, weitere Projekte in London und Manchester sind geplant.

Neben selbstfahrenden Taxis entwickelt sich auch das Geschäft mit autonomen Lastwagen positiv. Die Erlöse aus Robotruck-Diensten stiegen um 76,3 Prozent auf 18 Millionen US-Dollar. Pony AI arbeitet dabei unter anderem mit dem Logistikunternehmen Sinotrans zusammen. Neue Modelle der 4. Generation sind bereits in die Serienproduktion gestartet.

Verluste bleiben hoch

Operativ zeigen sich erste Fortschritte. Der Bruttogewinn stieg um 69,5 Prozent auf 7,9 Millionen US-Dollar. Gleichzeitig sank der operative Verlust leicht auf 68,7 Millionen US-Dollar. Auf bereinigter Basis verringerte sich das Minus um 7,6 Prozent auf 58,3 Millionen US-Dollar.

Beim Nettoverlust entwickelte sich die Lage jedoch anders. Dieser weitete sich vor allem wegen Bewertungsverlusten bei Handelsanlagen von 61,6 auf 136,3 Millionen US-Dollar aus. Bereinigt um diese Effekte sank er dagegen auf 48,9 Millionen US-Dollar. Zudem gingen die Versicherungsprämien für Robotaxis der 7. Generation um 19 Prozent zurück.

Konzernchef James Peng sieht die Fortschritte bei Sicherheit, Technologie und Marktzugang als wichtige Grundlage, um das Geschäft weiter auszubauen und die Kostenstruktur zu verbessern.

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Fazit

Pony AI profitiert vom wachsenden Robotaxi-Geschäft und gewinnt zunehmend neue Märkte. Das starke Umsatzwachstum zeigt, dass die Kommerzialisierung autonomer Fahrzeuge vorankommt. Auch an der Nasdaq reagierten Anleger positiv auf die Zahlen und schickten die Aktie vorbörslich deutlich nach oben. Seit Anfang des Jahres notiert die Aktie dennoch rund 70 Prozent im Minus. Der hohe Nettoverlust macht klar, dass der Weg zur Profitabilität noch weit ist.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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Saskia Reh

Redakteurin für Nachrichten Mehr anzeigen Saskia Reh unterstützt das Team von wallstreetONLINE seit August 2025. Zuvor hat sie sich bereits mit Finanzthemen rund um die Börse, nachhaltige Geldanlagen und Edelmetalle wie Gold gewidmet. Abseits der Finanzwelt lebt Saskia ihre kreative Seite aus: Ob im aufwendigen Cosplay, auf Twitch oder bei ausgedehnten Spaziergängen mit ihrem Hund in der Natur. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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