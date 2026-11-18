Bis zu 28 Euro je Evonik-Aktie: Warum BASF damit noch nicht am Ziel wäre
Milliardenpoker bei BASF
Bis zu 28 Euro je Evonik-Aktie: Insider nennen eine neue Preisspanne im Übernahmepoker mit BASF. Doch der Widerstand bleibt groß. Warum ein höheres Gebot allein den Weg zum milliardenschweren Deal kaum freimachen dürfte.
Bis zu 28 Euro je Evonik-Aktie stehen im Raum. Laut Handelsblatt könnte ein BASF-Angebot von 26 bis 28 Euro den Übernahmepoker wieder in Bewegung bringen. Bisher bietet BASF 24 Euro je Aktie, was einem Gesamtbetrag von rund 11,2 Milliarden Euro entspricht.
Rund 50 Prozent Prämie – mit entscheidender Einschränkung
Schon 26 Euro entsprächen einem Aufschlag von rund 50 Prozent auf den Evonik-Kurs vor Bekanntwerden des BASF-Interesses. Bei Verhandlungen könnte der Preis laut Insidern weiter steigen. Ob und wann BASF ein drittes Angebot vorlegt, ist offen. Beide Unternehmen wollten sich nicht äußern.
Evonik zweifelt dem Bericht zufolge weiterhin am industriellen Sinn des Zusammenschlusses. Der Vorstand hat die bisherigen Offerten mehrfach zurückgewiesen. Gespräche finden demnach nicht statt.
Jeder Euro kostet 466 Millionen
Bei 28 Euro je Aktie würde Evonik mit rund 13 Milliarden Euro bewertet werden. Jeder zusätzliche Euro erhöht die Kaufsumme um rund 466 Millionen Euro. Ein höherer Preis könnte zwar Gespräche erleichtern, würde aber auch größere Einsparungen erforderlich machen. Genau das verschärft die Sorgen um Jobs und Standorte.
Die NRW-Landesregierung will die Eigenständigkeit von Evonik erhalten. Eine Schlüsselrolle spielt die RAG-Stiftung, die knapp 44 Prozent der Aktien hält. In Kreisen der Bundesregierung erwartet man vorerst keinen Durchbruch.
Neue Garantien mit Lücken
In einem Entwurf vom 11. November stellt BASF Zusagen für Beschäftigte, Standorte und Investitionen in Aussicht. Wichtige Angaben fehlen jedoch: Wie lange sollen Kündigungen ausgeschlossen werden? Welche Summen fließen in Investitionen und Forschung? Evonik hat betriebsbedingte Kündigungen in Deutschland bereits bis 2032 ausgeschlossen.
Am 25. November tagt das Kuratorium der RAG-Stiftung. Laut Handelsblatt steht eine konkrete Entscheidung zur Übernahme bisher nicht auf der Tagesordnung.
Fazit
Ein höherer Preis könnte BASF voranbringen. Doch selbst bei 28 Euro je Aktie bleiben strategische und politische Hürden.
Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion
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