LONDON (dpa-AFX) - Beim Versicherer Generali läuft es besser als gedacht. Laut Chef Philippe Donnet sind die Italiener "voll auf Kurs", sämtliche Ziele ihres aktuellen Planungszeitraums 2024 bis 2027 zu übertreffen, wie der Manager am Mittwoch anlässlich einer Investorenveranstaltung in London sagte. Für 2026 erwartet Generali nun einen jährlichen Zuwachs beim bereinigten Ergebnis je Aktie (EPS) von mehr als 14 Prozent im Vergleich zum Basisjahr 2024. Das ist weitaus mehr als die bislang jährlich im Mittel angepeilte Spanne von 8 bis 10 Prozent.

"Dank der erfolgreichen Umsetzung unseres mittlerweile vierten Strategieplans in Folge ist unser Konzern heute stärker denn je", wurde Donnet in der Konzernmitteilung zitiert. "Wir erzielen höhere Gewinne, generieren mehr Mittelzuflüsse und steigern die Ausschüttungen an unsere Aktionäre." Auch bei der Dividende etwa sei der Konzern voll im Plan, sie soll im Durchschnitt jährlich um mehr als zehn Prozent wachsen. Zugleich erwartet der Versicherer bis 2026 durch den Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) einen kumulierten Ergebnisbeitrag von mehr als 200 Millionen Euro.