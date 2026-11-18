Adidas schwach - Analysten bemängeln Erholungstempo bei Nike
AKTIE IM FOKUS
- Adidas-Aktie fällt im Sog schwacher Nike-Kurse
- Nike plant bis 2031 fünf Milliarden Dollar mehr Umsatz
- Analysten loben Ziele, sehen Erholung aber erst spät
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Adidas sind zur Wochenmitte im Sog einer schwachen Kursentwicklung des US-Konkurrenten Nike abgerutscht. Der US-Sportartikelkonzern hatte tags zuvor Fünfjahresziele ausgegeben, die teilweise auf Kritik gestoßen waren.
Am Mittwochvormittag notierten die Adidas-Papiere 1,2 Prozent im Minus bei 171,65 Euro und waren damit schwächster Wert im Dax , der freundlich tendierte. Damit rückten sie nahe an die 21-Tage-Linie, die als Indikator für den kurzfristigen Trend gilt. Für die Anteilsscheine von Nike ging es im vorbörslichen US-Handel um weitere 1,4 Prozent abwärts, nachdem sie bereits am Dienstag um 6,3 Prozent abgesackt waren.
Der Sportartikelhersteller Nike will in den kommenden Jahren deutlich wachsen und profitabler werden. Bis Ende des Geschäftsjahres 2030/31 (per Ende Mai) soll der Konzernumsatz um 5 Milliarden Dollar zulegen und die operative Marge auf 12 bis 14 Prozent steigen. Vergleichsbasis ist dabei das Geschäftsjahr 2026/27, für das Nike noch einen Umsatzrückgang im hohen einstelligen Prozentbereich und einen noch schnelleren Ergebnisrückgang prophezeit. Zugleich sollen in dem Zeitraum rund 12 Milliarden Dollar als Dividenden an Aktionäre fließen.
Analysten sahen Licht und Schatten in der Strategie. Sie lobten zwar die mittelfristigen Ziele, bemängelten aber, dass die angestrebte Geschäftserholung recht spät erfolgen soll, und gehen davon aus, dass die Anleger Geduld beweisen müssten. Randal Konik vom Analysehaus Jefferies sah einen "glaubwürdigen, konservativen Weg", der den Sportartikelhersteller auf die Erfolgsspur zurückbringen dürfte. Das in Aussicht gestellte Wachstumstempo sorge für einen Margenpuffer und die Dividende belohne das Warten.
Bernstein-Analystin Aneesha Sherman sieht beim Nike-Konzern eine Erholung in Haken-Form - ganz markentypisch. Die Fünfjahresziele vom Kapitalmarkttag erschienen insgesamt stark, seien allerdings weitaus abhängiger von den späteren Jahren als bisher gedacht, schrieb sie. Bis ins Geschäftsjahr 2029 bleibe die Umsatz- und Margenentwicklung noch recht träge.
Indirekte Aussagen von Managern der Produktkategorien und aus den Absatzländern zeichneten für Nike ein Bild der relativen Schwäche, konstatierte hingegen Piral Dadhania. Die neue Ausrichtung begrüße er, am Beginn des fünfjährigen Strategieplans sei das Zutrauen in dessen Gelingen aber noch nicht stark ausgeprägt./edh/bek/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nike (B) Aktie
Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,38 % und einem Kurs von 32,13 auf Tradegate BSX (18. November 2026, 11:50 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nike (B) Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Nike (B) zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2900 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,57USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 60,00USD was eine Bandbreite von -18,44 %/+81,24 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu adidas - A1EWWW - DE000A1EWWW0
Das denkt die wallstreetONLINE Community über adidas. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Da sind die Zahlen:
Bruttomarge 54,3 % 51,8 % +2,5 Prozentpunkte
Betriebsergebnis 1,008 Mrd. € 736 Mio. € +37 %
Operative Marge 13,9 % 11,1 % +2,8 Prozentpunkte
Gewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen 711 Mio. € 482 Mio. € +48 %
Betriebsergebnis etwa 808 Mio. €
Gewinnwachstum gegenüber Vorjahr etwa 9,8 %
Operative Marge etwa 11,1 % damit +-0
Bruttomarge etwa 51,5 % damit Rückläufig
Nordamerika +12 %
Greater China +13 %
Europa −4 %
Konzernkennzahl
Q3 2025 —> Q3 2026
Umsatz 6,630 Mrd. € auf 7,252 Mrd. €
Operativer Gewinn EBIT 736 Mio. € auf 1.008 Mio. € (200 Millionen Erstattung drin)
Bruttomarge 51,8 % auf 54,3 %
Operative Marge 11,1 % auf 13,9 %
Umsatz und EBIT stiegen um 9 % beziehungsweise 37 %. Allerdings enthält das Ergebnis rund 200 Mio. € erstattete Zölle. Ohne diesen Posten ergeben sich rechnerisch:
1. 808 Mio. € EBIT: etwa 9,8 % über Vorjahr.
2. 11,1 % operative Marge: praktisch auf Vorjahresniveau.
3. 51,5 % Bruttomarge: leicht unter Vorjahr.
Also Umsatz steigt kräftigt und Margen bleiben gleich bis leicht negativ in der Entwicklung. Was mich aber am meisten interessiert ist Nordamerika und China, die Daten kommen dann erst nächste Woche. Aber die für Q3 gemeldete gesamte Umsatz- und Margenentwicklung zeichnete sich im Q2 schon in Nordamerika und China ab.
In Nordamerika verbessert sich die Nachfrage deutlich, beim Gewinn kommt davon bisher weniger an. 14% ausgewiesener Umsatzanstieg in Nordamerika (währungsbereinigt) aber im zweiten Quartal stiegen die regionalen operativen Aufwendungen um 24%. Das führte insgesamt im 2. Quartal zu einer sinkenden operativen Marge. In China wuchs der Umsatz im Q2 um 15% Adidas und damit langsamer als im Jahr zuvor wo es +17% waren, meldete aber +19% wegen Währungseffekte.
Ich bin gespannt was Q3 in USA und China erreicht wurde. Derzeit scheint es mir so, dass der Umsatzanstieg auf Kosten der Margen erfolgt. Aber ein Quartal macht noch keinen Trend.