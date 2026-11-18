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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Boerse Aktie

Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 323,3 auf Tradegate BSX (18. November 2026, 11:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Boerse Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Deutsche Boerse zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7100 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 322,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 265,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 347,00EUR was eine Bandbreite von -17,96 %/+7,43 % bedeutet.