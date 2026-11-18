Kurseinbruch bei Deutz nach Leerverkäufer-Bericht zu FFG-Deal
AKTIE IM FOKUS
- Deutz-Aktien geraten nach Bericht massiv unter Druck
- Ningi Research kritisiert Gewinnverteilung beim FFG-Deal
- Kurs fällt auf 7,75 Euro, tiefster Stand seit November
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach einem negativen Bericht eines Leerverkäufers sind die Aktien von Deutz am Mittwoch massiv unter Druck geraten. Im Laufe des Vormittags weiteten sich die Verluste aus. Zuletzt war der Kursrutsch fast 16 Prozent groß auf 7,75 Euro. Die Titel des Motorenbauers fielen damit auf den tiefsten Stand seit November 2025.
Der Analysedienst Ningi Research trat mit einem kritischen Artikel zum übernommenen Rüstungsunternehmen FFG auf den Plan. Darin werden Vorwürfe erhoben, dass es im Zusammenhang mit der Tochter FFG Industries GmbH eine für Deutz ungünstige Verteilung der Gewinne aus dem FFG-Deal geben soll. Deutz hatte den Kauf der Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH (FFG) im Juli angekündigt und Anfang November vollzogen. Ein Unternehmenssprecher wollte sich zunächst nicht dazu äußern. "Wir prüfen das gerade", sagte er./tih/stk
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutz Aktie
Die Deutz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -16,17 % und einem Kurs von 7,725 auf Tradegate BSX (18. November 2026, 11:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Deutz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7000 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,750EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 19,000EUR was eine Bandbreite von +49,44 %/+136,61 % bedeutet.
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Das hat ie KI zu Ningi gefunden
Einordnung und Beispiele aus der Praxis
Ningi Research wurde 2022 gegründet und fällt regelmäßig durch aggressive Berichte auf (unter anderem zu deutschen Werten wie SMA Solar oder Deutz sowie internationalen Titeln wie Sinch, Marex, Oddity, Grindr und Sivers Semiconductors). Die Bilanz fällt gemischt aus:
• Widerlegte oder verpuffte Vorwürfe. Im August 2025 warf Ningi dem Finanzdienstleister Marex massive Bilanzmanipulationen vor. Die Kundengelder erholten sich jedoch innerhalb weniger Wochen und die gravierendsten Szenarien traten nicht ein. Auch das Kosmetikunternehmen Oddity wies 2024 zentrale Annahmen von Ningi zur Umsatzherkunft in Israel als faktisch falsch zurück.
• Berechtigte Kritikpunkte und Kursdruck. Bei Unternehmen wie Sivers Semiconductors (2026) führten Ningis Hinweise auf fragwürdige Umsatzverbuchungen zu weiteren Ermittlungen und anhaltendem Kursdruck. Auch bei der schwedischen Firma Sinch (2022) löste der Bericht einen nachhaltigen Vertrauensverlust aus.
• Regulatorische Kritik an Ningi selbst. Die deutsche Finanzaufsicht BaFin veröffentlichte bereits 2022 eine Mitteilung gegen Ningi Research wegen eines Verstoßes gegen die Offenlegungspflichten bei Anlageempfehlungen.
sollte Deutz nochmal auf 7,4X fallen, werde ich eine kleine posi. nehmen.
Aus dem heutigen W O Artikel: