Aus dem heutigen W O Artikel:





"Allerdings wurde die Beteiligungsstruktur bereits im Analystencall vom 5. November angesprochen, wie aus einer von GuruFocus veröffentlichten Zusammenfassung hervorgeht. Vorstandschef Sebastian Schulte erklärte demnach, FFG habe Zugriff auf die liquiden Mittel der Tochter. Der Kaufpreis berücksichtige den Minderheitsanteil. Bei Gewinnausschüttungen seien dessen Ansprüche zu beachten. "





Ok, damit scheint der Vorstand genau Bescheid zu wissen und damit ist es auch in der Prognose und im Kaufpreisanteil berücksichtigt. Der Shortseller hat im Call wahrscheinlich genau zugehört und macht mE jetzt ne Story in seinem eigenen Interesse daraus.





Die Vorstände und AR haben in den letzten Wochen für mehr als 2 Mio Aktien am Markt gekauft. Das würden sie doch nicht tun, wenn im Raum stehen würde Aktionäre zu benachteiligen. Jetzt sind sie und auch der Großaktionär mit seinen knapp 30 Prozent heute fett auf der Verliererseite.





Schaun wir mal, ob und wie sich das aufklärt. Gehe davon aus, dass spätestens heute Abend eine Stellungnahme kommt.