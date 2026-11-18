Auf Sicht von drei Monaten bleibt SILTRONIC AG trotz des heutigen Kurssprungs mit -36,92 % im Minus.

Bei Technologiewerten setzt nach dem Quartalsbericht von Nvidia ein Erholungsversuch ein. SILTRONIC AG gewinnt in diesem Umfeld deutlich stärker als der TecDAX. Unternehmensnachrichten liegen zunächst nicht vor.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +4,44 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,22 %. Im Jahr 2026 gab es für SILTRONIC AG bisher ein Plus von +14,95 %.

Zum Vergleich: Der TecDAX bewegt sich heute nur um +0,75 %. SILTRONIC AG entwickelt sich damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Sharp Corporation, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,42 %. Wacker Chemie notiert im Plus, mit +0,06 %.

Etwas stabilisiert nach gutem Nvidia-Bericht

Der beruhigende Quartalsbericht des KI-Riesen Nvidia hat den zuletzt schwachen Dax am Mittwoch zumindest etwas stabilisiert. Der deutsche Leitindex lag nach der ersten Dreiviertelstunde des Handels mit 0,3 Prozent im Plus 26.111 Punkten. Von …

Börsenstart Europa - 18.11. - TecDAX stark +0,68 %

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

KI-Werte erholt im Nachgang von Nvidia - Anthropic nun im Blick

Die Nachlese des Quartalsberichts von Nvidia kommt am Mittwoch bei deutschen Werten aus der Technologiebranche zunächst recht gut an. In der Breite zeigt sich auf der Handelsplattform Tradegate bei KI-Aktien ein Erholungsversuch, der im Dax bei …

Informationen zur SILTRONIC AG Aktie

Siltronic AG (ISIN DE000WAF3001) entwickelt und produziert hochreine Siliziumwafer für die Halbleiterindustrie. Kernprodukte sind polierte und epitaktisch beschichtete Wafer bis 300 mm Durchmesser. Das Unternehmen zählt weltweit zu den führenden Anbietern. Hauptkonkurrenten sind Shin-Etsu, SUMCO, GlobalWafers und SK Siltron. Stärken sind hohe Materialreinheit, technisches Know-how und langjährige Kundenbeziehungen; ein klares Alleinstellungsmerkmal besteht kaum.

Es gibt 33 Mio. SILTRONIC AG Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,88 Mrd.EUR € wert.

Die Aktie von SILTRONIC AG erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -15,15 %. Über 5 Jahre lag sie bei -17,25 %, über 10 Jahre bei 3,50 %.

SILTRONIC AG Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,44 % 1 Monat -13,22 % 3 Monate -36,92 % 1 Jahr +29,35 %

SILTRONIC AG Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Stand: 18.11.2026, 12:00 Uhr

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die SILTRONIC AG Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur SILTRONIC AG Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.