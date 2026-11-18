Berlin (ots) - Die Deutschen entdecken ihr eigenes Land neu und Naturregionen wachsen am stärksten

Wirtschaftliche Bedeutung: Aus jedem Euro direkter Wirtschaftsleistung durch Aufenthalte über Airbnb entstanden schätzungsweise rund drei Euro für die deutsche Gesamtwirtschaft

Aus jedem Euro direkter Wirtschaftsleistung durch Aufenthalte über Airbnb entstanden schätzungsweise rund drei Euro für die deutsche Gesamtwirtschaft Wohin die Deutschen reisen: Übernachtungen innerhalb Deutschlands abseits der Städte sind seit 2020 um rund 70 Prozent gestiegen, deutlich stärker als in den Metropolen

Übernachtungen innerhalb Deutschlands abseits der Städte sind seit 2020 um rund 70 Prozent gestiegen, deutlich stärker als in den Metropolen Wie die Deutschen buchen: Fast vier von zehn Buchungen deutscher Gäste erfolgen mehr als einen Monat im Voraus

Vor fünfzehn Jahren begann Airbnbs Weg nach Europa in Hamburg, wo das Unternehmen im Juni 2011 sein erstes Büro außerhalb der USA eröffnete. Heute sichern Aufenthalte über Airbnb in Deutschland schätzungsweise rund 54.000 Arbeitsplätze und trugen 2025 geschätzt rund 3,1 Milliarden Euro zum deutschen Bruttoinlandsprodukt bei [1]. Gleichzeitig zeigen fünfzehn Jahre Buchungsdaten, wie die Deutschen reisen: Sie entdecken ihr eigenes Land neu, wobei Naturregionen am stärksten wachsen [2], und sie haben ihre ganz eigenen Buchungsgewohnheiten: Sie planen ihre Reisen frühzeitig und prüfen genau, bevor sie buchen. Airbnb stellt diese Zahlen anlässlich seines Jubiläums in seinem neuen Büro in Berlin-Mitte vor.

"In fünfzehn Jahren ist Airbnb zu einem festen Bestandteil des Reisens in Deutschland geworden und sichert zehntausende Arbeitsplätze, von der Kellner:in im Restaurant bis zur Verkäuferin im Dorfladen. Und Airbnb hat verändert und geprägt, wie die Deutschen reisen: Sie entdecken, was direkt vor ihrer Haustür liegt, von der Uckermark über die Alpen bis an die Küste. Sie planen sorgfältig, und wenn sie Vertrauen gefasst haben, kommen sie wieder. Dieses Vertrauen ist für uns Ansporn und Verpflichtung zugleich", sagt Kathrin Anselm, Managing Director Central and Eastern Europe bei Airbnb.

Gastgeber:innen wie du und ich

Fast 80 Prozent der Gastgeber:innen in Deutschland vermieten nur eine einzige Unterkunft [3], und typische Gastgeber:innen verdienen rund 4.200 Euro pro Jahr (Median 2025) [4]. Seit 2011 haben Hunderttausende Gastgeber:innen aus Deutschland ihre Türen geöffnet, und Unterkünfte hierzulande haben mehr als 46 Millionen Gästeankünfte verzeichnet, allein 2025 fast sieben Millionen [5].

Was Gäste ausgeben, bleibt vor Ort

Von den Ausgaben der Gäste profitieren vor allem lokale Betriebe: 2025 gaben Gäste in Deutschland schätzungsweise 2,77 Milliarden Euro außerhalb ihrer Unterkunft aus: 872 Millionen Euro in Restaurants, 559 Millionen Euro für Lebensmittel, 438 Millionen Euro im Einzelhandel, 366 Millionen Euro für Freizeit und Unterhaltung, 237 Millionen Euro für Transport und 302 Millionen Euro für sonstige Ausgaben [6].