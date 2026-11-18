Union und SPD haben im Koalitionsausschuss beschlossen, die Stromsteuer 2027 zu senken. Die Finanzierung der rund 5,4 Milliarden Euro teuren Steuersenkung ist bisher nur für kommendes Jahr gesichert: Prognostizierte Spielräume auf dem EEG-Konto sollen sie finanzieren. Auf diesem Konto werden Vergütungen und Verkaufserlöse für erneuerbaren Strom gebucht, also aus Solar- und Windkraft sowie Biomasse.

BERLIN (dpa-AFX) - Der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), Michael Hüther, nennt die Finanzierung der Stromsteuersenkung für alle über das EEG-Konto "abenteuerlich". "Es ist aber bei weitem noch nicht absehbar, dass sich damit die Absenkung der Stromsteuer über die nächsten Jahre gegenfinanzieren lässt", sagte Hüther der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Je höher der Preis an der Strombörse, desto höher sind die Einnahmen aus erneuerbaren Energien und entsprechend weniger muss der Bund zuschießen. In diesem Jahr blieb so ein Überschuss von rund vier Milliarden Euro - wie viel im kommenden Jahr übrig bleibt, weiß man nicht.

Entlastung "überschaubar"



"Reicht das Geld nicht, steht der nächste Koalitionskrach ins Haus", erklärte Hüther. "Jetzt rächt sich, dass Union und SPD aus Angst vor dem Wähler zwei teure, aber ökonomisch nutzlose Tankrabatte beschlossen haben und sich beharrlich weigern, den Haushalt ernsthaft zu konsolidieren."

Die Senkung der Stromsteuer stehe im Koalitionsvertrag, und der Bundeskanzler habe sie mehrfach versprochen, deshalb müsse man erwarten können, dass sich die Koalition darauf einige, fügte der Chef des arbeitgebernahen Instituts hinzu. Die Höhe der Entlastung bleibe gleichwohl überschaubar. "Für einen Single-Haushalt rechnen wir mit einer Entlastung von rund 41 Euro, bei einer Familie mit zwei Kindern sind es 92 Euro", erklärte Hüther./jdk/DP/jha



