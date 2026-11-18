Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Prosus Registered (N) Aktie

Die Prosus Registered (N) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 6.225 auf Ariva Indikation (18. November 2026, 12:29 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Prosus Registered (N) Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Prosus Registered (N) zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,3079. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7800 %.

Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 70,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 74,00EUR was eine Bandbreite von +69,62 %/+128,22 % bedeutet.