Schwache Zahlen von Tencent lasten schwer auf Prosus
AKTIE IM FOKUS
- Schwache Tencent-Zahlen drücken Prosus-Aktie
- Prosus-Aktie auf tiefstem Stand seit August 2024
- KI-Ausgaben belasten Tencents freien Mittelzufluss
AMSTERDAM (dpa-AFX) - Schwache Quartalszahlen der Beteiligung Tencent haben den Aktien des Tech-Investors Prosus am Mittwoch einen Kursrücksetzer eingebrockt. Mit einem Abschlag von sieben Prozent auf knapp 32 Euro lagen die Aktien abgeschlagen am Ende des Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 und waren auch Schlusslicht des Amsterdamer AEX Index. Sie fanden sich auf dem niedrigsten Niveau seit August 2024 wieder.
Die Kapitalausgaben der ebenfalls als Tech-Holding agierenden Hongkonger Tencent überstiegen im dritten Quartal die Konsensschätzung um knapp 47 Prozent. Kreditanalystin Cecilia Chan von Bloomberg wies denn auch darauf hin, dass die "erhöhten" Investitionen in KI den freien Mittelzufluss belasten dürften. Kurzfristig sei eine Nettoverschuldung möglich./bek/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Prosus Registered (N) Aktie
Die Prosus Registered (N) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 6.225 auf Ariva Indikation (18. November 2026, 12:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Prosus Registered (N) Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Prosus Registered (N) zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,3079. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7800 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 70,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 74,00EUR was eine Bandbreite von +69,62 %/+128,22 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Prosus Registered (N) - A2PRDK - NL0013654783
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Prosus Registered (N). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Wenn ich das richtig verstanden habe, ist die Wirkung wie folgt:
Vielleicht übersehe ich was, aber woraus schließt Du, dass die Rückkäufe "auf Pump" finanziert wurden? Soweit ich das sehe werden die Aktienrückkäufe durch die Einnahme von Tencent-Verkäufen finanziert und durch den Abbau von nicht strategischen Minderheitsbeteiligungen wie Meituan, Remitly und DoorDash.