So profitiert 2G in Deutschland von der staatlich geförderten Flexibilisierung der Stromerzeugung aus Biogas, die noch über mehrere Jahre erhebliche Investitionen auslösen dürfte. Hinzu kommen größere Bestellungen aus dem australischen Bergbausektor. Damit steht die hohe Nachfrage auf einer breiteren Basis, als es die derzeitige Fokussierung der Börse auf das Rechenzentrumsgeschäft vermuten lässt.

Während an der Börse zunehmend über die Nachhaltigkeit des KI-Investitionsbooms diskutiert wird, liefert 2G Energy weiterhin eindrucksvolle Belege für die hohe Nachfrage nach seinen dezentralen Kraftwerkslösungen. Im dritten Quartal hat sich der Auftragseingang gegenüber dem Vorjahr fast versiebenfacht und 406,5 Mio. Euro erreicht. Maßgeblich dazu beigetragen hat ein Großauftrag über 275 MW zur Energieversorgung von KI-Rechenzentren. Doch auch abseits dieses neuen Wachstumsmarktes läuft das Geschäft sehr gut.

Entscheidend ist inzwischen aber nicht mehr nur die Gewinnung neuer Aufträge, sondern zunehmend auch deren effiziente Abarbeitung. Hier hat das Management nun ebenfalls positive Signale gesendet. Die Produktion in der neuen Halle erreicht inzwischen das für die Umsatzplanung erforderliche Tempo, das nach Unternehmensangaben auch dauerhaft gehalten werden soll. Damit scheint eine wichtige Voraussetzung geschaffen, um den enorm gewachsenen Auftragsbestand planmäßig in Erlöse umzusetzen.

Bemerkenswert ist zudem die finanzielle Absicherung der Großprojekte. Die Kunden leisten bereits bei der Bestellung substanzielle Anzahlungen, denen im Verlauf der Fertigung weitere Meilensteinzahlungen folgen. Dadurch sollen die Herstellungskosten schon vor der Auslieferung vollständig gedeckt sein. Das reduziert den Finanzierungsbedarf für die Expansion erheblich und begrenzt das Risiko, dass das rasante Wachstum die Liquidität übermäßig beansprucht.

Insgesamt untermauern die jüngsten Meldungen die Perspektive eines kräftigen Umsatz- und Ergebnissprungs. Für 2027 hatte 2G zuletzt Erlöse von 570 bis 620 Mio. Euro bei einer EBIT-Marge von mehr als 11 Prozent in Aussicht gestellt. Die anhaltend hohe Auftragsdynamik und die Fortschritte in der Produktion sprechen dafür, dass diese Ziele gut erreichbar sind.

An der Börse überlagern derzeit allerdings die allgemeinen Zweifel an der Dauerhaftigkeit des KI-Booms die positiven unternehmensspezifischen Entwicklungen. Sollte sich der Blick der Anleger wieder stärker auf die tatsächliche Auftragslage und die daraus resultierenden Ertragsperspektiven richten, könnte die Aktie von 2G Energy erhebliches Erholungspotenzial entfalten.

(aktien-global.de, erstellt 18.11.26, 12:24 Uhr, veröffentlicht 18.11.26, 12:31 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/)

Die 2G ENERGY Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,74 % und einem Kurs von 43,38EUR auf Tradegate BSX (18. November 2026, 12:32 Uhr) gehandelt.