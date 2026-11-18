Die Transaktion sichert dem Unternehmen 8 Millionen Aktien von Pure Energy Minerals samt einer 2%igen Royalty und damit die Möglichkeit, an einer künftigen Wertsteigerung zu partizipieren, während Ameriwest seine Aktivitäten auf sein Kupfer-Gold-Silber-Projekt Bornite konzentriert.

Vancouver, British Columbia / 18. November 2026 / IRW-Press / Ameriwest Critical Metals Inc. (CSE: AWCM) (OTCQB: AWLIF) (FWB: 5HV) („Ameriwest“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine endgültige Vereinbarung über den Kauf und die Veräußerung von Vermögenswerten (die „finale Vereinbarung“) mit der Firma Pure Energy Minerals Limited (TSXV: PE) (OTCQB: PEMIF) („Pure Energy“) unterzeichnet hat, die den Verkauf des in Besitz von Ameriwest befindlichen Lithiumsole-Explorationsprojekts Railroad Valley im County Nye in Nevada (das „Konzessionsgebiet“) regeln soll.

Die finale Vereinbarung vom 17. November 2026 folgt auf die Unterzeichnung einer unverbindlichen Absichtserklärung zwischen den Parteien, die am 24. August 2026 bekannt gegeben wurde, und ist ein weiterer Schritt in Ameriwests Strategie, die Explorationsaktivitäten auf das Vorzeigeprojekt Bornite mit seinen Kupfer-Gold-Silber-Vorkommen in Oregon zu konzentrieren und sich gleichzeitig eine potenzielle Beteiligung an der zukünftigen Wertschöpfung der übrigen Mineralprojekte zu sichern.

Gemäß der finalen Vereinbarung wird eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Pure Energy die Anteile von Ameriwest an dem Projekt erwerben, das derzeit 213 nicht patentierte Mineralclaims umfasst.

Transaktionsbedingungen

Nach Abschluss der in der finalen Vereinbarung vorgesehenen Transaktionen (zusammen die „Transaktion“) erhält Ameriwest folgende Gegenleistung: