Inflations-Schock: Warum die Preise weiter steigen könnten
Trotz Frieden
Selbst ein Kriegsende dürfte die Inflation kaum schnell bremsen. Experten warnen vor anhaltenden Kostensteigerungen und einer neuen Preiswelle bis 2027.
- Inflation bleibt trotz Kriegsende bis 2027 hoch
- Lieferprobleme und Transportkosten treiben Preise
- Energie und Nahrung bleiben bis 2027 teuer
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Die Energiepreise geben langsam nach, doch für Verbraucher und Unternehmen weltweit könnte die nächste Belastungswelle erst noch kommen. Selbst ein Ende des Krieges zwischen den USA und dem Iran dürfte die Inflation kaum schnell eindämmen. Davor warnt die Internationale Handelskammer (ICC). Gestörte Lieferketten und hohe Transportkosten könnten die Preise noch monatelang antreiben.
Unternehmen kämpfen mit steigenden Kosten
Andrew Wilson, stellvertretender Generalsekretär der ICC, berichtet von anhaltendem Kostendruck. "Von den Unternehmen hören wir ganz deutlich, dass in ihren Lieferketten ein enormer Kostendruck herrscht", sagte er dem Wall Street Journal. Für Hersteller von Konsumgütern liegen die Kosten inzwischen bis zu 12 Prozent über dem Vorkriegsniveau. Auch S&P Global meldete im Oktober den stärksten Anstieg der Einkaufspreise seit Juni. Lieferverzögerungen und Materialengpässe verschärfen die Lage.
Straße von Hormus bleibt ein Risiko
Selbst ein Friedensabkommen würde die Lage nicht sofort entspannen. Große Reedereien könnten weiterhin zögern, ihre Schiffe durch die Straße von Hormus zu schicken. "Werden die großen kommerziellen Reedereien dann bereit sein, Schiffe in den Persischen Golf zu entsenden, und zu welchen Kosten?", fragte Wilson.
Wie stark die Lieferketten unter Druck stehen, zeigen die Frachtraten: Laut Internationaler Energieagentur (IEA) kostete der Transport eines Barrels Rohöl vom Persischen Golf nach Asien Mitte Oktober mehr als 37 US-Dollar und damit über fünf Mal so viel wie vor Kriegsbeginn. Die IEA erwartet zudem bis Jahresende ein Angebotsdefizit am Ölmarkt. Vor allem Diesel und Heizöl dürften bis weit ins Jahr 2027 Mangelware bleiben. "Wenn das Angebot weiterhin knapp bleibt, muss der Preis hoch bleiben", warnte Wilson.
Notenbanken unter Druck
Die steigenden Kosten setzen auch die Zentralbanken unter Druck. "Die Zentralbanken [müssen] schneller handeln als noch im Jahr 2022", sagte Wilson. Zudem dürften höhere Dünger-, Diesel- und Transportkosten die Lebensmittelpreise weiter antreiben. Die Bank of England rechnet bis Mitte 2027 mit einer Teuerungsrate von 4,75 Prozent. Wilson warnt: "2027 dürfte ein Jahr werden, in dem die Widerstandsfähigkeit der weltweiten Nahrungsmittelversorgung auf die Probe gestellt wird."
Auch die Weltbank erwartet deutliche Preissteigerungen: Für 2026 prognostiziert sie einen Anstieg der weltweiten Rohstoffpreise um 23 Prozent, bei Energie sogar um 32 Prozent. Nahrungsmittelrohstoffe dürften sich bis Ende 2027 kumuliert um 18 Prozent verteuern.
Fazit: Die Krise reicht bis 2027
Die Folgen des Irankrieges dürften die Weltwirtschaft noch lange beschäftigen. Selbst bei einer Waffenruhe bleiben Lieferketten, Energieversorgung und Transportkosten unter Druck. Für Verbraucher und Unternehmen könnten damit auch 2027 höhere Preise und eine hartnäckige Inflation drohen.
Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion
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