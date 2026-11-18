Andrew Wilson, stellvertretender Generalsekretär der ICC, berichtet von anhaltendem Kostendruck. "Von den Unternehmen hören wir ganz deutlich, dass in ihren Lieferketten ein enormer Kostendruck herrscht", sagte er dem Wall Street Journal. Für Hersteller von Konsumgütern liegen die Kosten inzwischen bis zu 12 Prozent über dem Vorkriegsniveau. Auch S&P Global meldete im Oktober den stärksten Anstieg der Einkaufspreise seit Juni. Lieferverzögerungen und Materialengpässe verschärfen die Lage.

Die Energiepreise geben langsam nach, doch für Verbraucher und Unternehmen weltweit könnte die nächste Belastungswelle erst noch kommen. Selbst ein Ende des Krieges zwischen den USA und dem Iran dürfte die Inflation kaum schnell eindämmen. Davor warnt die Internationale Handelskammer (ICC). Gestörte Lieferketten und hohe Transportkosten könnten die Preise noch monatelang antreiben.

Straße von Hormus bleibt ein Risiko

Selbst ein Friedensabkommen würde die Lage nicht sofort entspannen. Große Reedereien könnten weiterhin zögern, ihre Schiffe durch die Straße von Hormus zu schicken. "Werden die großen kommerziellen Reedereien dann bereit sein, Schiffe in den Persischen Golf zu entsenden, und zu welchen Kosten?", fragte Wilson.

Wie stark die Lieferketten unter Druck stehen, zeigen die Frachtraten: Laut Internationaler Energieagentur (IEA) kostete der Transport eines Barrels Rohöl vom Persischen Golf nach Asien Mitte Oktober mehr als 37 US-Dollar und damit über fünf Mal so viel wie vor Kriegsbeginn. Die IEA erwartet zudem bis Jahresende ein Angebotsdefizit am Ölmarkt. Vor allem Diesel und Heizöl dürften bis weit ins Jahr 2027 Mangelware bleiben. "Wenn das Angebot weiterhin knapp bleibt, muss der Preis hoch bleiben", warnte Wilson.

Notenbanken unter Druck

Die steigenden Kosten setzen auch die Zentralbanken unter Druck. "Die Zentralbanken [müssen] schneller handeln als noch im Jahr 2022", sagte Wilson. Zudem dürften höhere Dünger-, Diesel- und Transportkosten die Lebensmittelpreise weiter antreiben. Die Bank of England rechnet bis Mitte 2027 mit einer Teuerungsrate von 4,75 Prozent. Wilson warnt: "2027 dürfte ein Jahr werden, in dem die Widerstandsfähigkeit der weltweiten Nahrungsmittelversorgung auf die Probe gestellt wird."

Auch die Weltbank erwartet deutliche Preissteigerungen: Für 2026 prognostiziert sie einen Anstieg der weltweiten Rohstoffpreise um 23 Prozent, bei Energie sogar um 32 Prozent. Nahrungsmittelrohstoffe dürften sich bis Ende 2027 kumuliert um 18 Prozent verteuern.

Depot eröffnen und 50 € Anthropic Aktienanteil sichern Eröffne jetzt dein kostenloses Depot und sichere dir nach dem erfolgreichen IPO von Anthropic einen Aktienanteil im Wert von 50 €.

Fazit: Die Krise reicht bis 2027

Die Folgen des Irankrieges dürften die Weltwirtschaft noch lange beschäftigen. Selbst bei einer Waffenruhe bleiben Lieferketten, Energieversorgung und Transportkosten unter Druck. Für Verbraucher und Unternehmen könnten damit auch 2027 höhere Preise und eine hartnäckige Inflation drohen.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 96,65 $ , was eine Steigerung von +5,01% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren! Jetzt Report kostenlos herunterladen!

Saskia Reh

Redakteurin für Nachrichten Mehr anzeigen Saskia Reh unterstützt das Team von wallstreetONLINE seit August 2025. Zuvor hat sie sich bereits mit Finanzthemen rund um die Börse, nachhaltige Geldanlagen und Edelmetalle wie Gold gewidmet. Abseits der Finanzwelt lebt Saskia ihre kreative Seite aus: Ob im aufwendigen Cosplay, auf Twitch oder bei ausgedehnten Spaziergängen mit ihrem Hund in der Natur. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Podcast "Börse, Baby!"