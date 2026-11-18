Im dritten Quartal bis zum 30. Oktober stieg der Umsatz um 9,3 Prozent auf 22,8 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie lag bei 3,10 US-Dollar. Beide Werte übertrafen die durchschnittlichen Schätzungen der von Bloomberg erfassten Analysten.

Lowe’s verzeichnet einen höheren Umsatz als erwartet und hebt die Umsatzprognose an. Doch dann macht die Börse eine Kehrtwende: Im vorbörslichen Handel in New York stieg die Aktie zunächst um bis zu vier Prozent, lag anschließend jedoch 1,5 Prozent im Minus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Für das Gesamtjahr rechnet der US-Baumarktkonzern nun mit einem Wachstum von bis zu 0,5 Prozent bei den vergleichbaren Umsätzen. Diese Kennzahl erfasst Filialen, die seit mindestens einem Jahr geöffnet sind. Noch vor drei Monaten hatte Lowe’s seine Umsatzerwartungen zurückgeschraubt.

Der Kostendruck bleibt bestehen

Beim Jahresgewinn hält Lowe’s jedoch an der bisherigen Prognose fest. Höhere Kosten für Waren, Treibstoff und Transporte sorgen trotz besserer Nachfrage für Zurückhaltung.

Die Aktie hatte bis Dienstag seit Jahresbeginn fast neun Prozent verloren. Im gleichen Zeitraum legte der S&P 500 um sieben Prozent zu.

Profikunden als Stütze

Das Geschäft mit Handwerkern und der Onlinehandel trugen zu dem besseren Quartal bei. Lowe’s wirbt wie der Rivale Home Depot verstärkt um Profikunden. Diese kaufen meist für höhere Beträge ein und sorgen in schwächeren Phasen für verlässlichere Umsätze.

Auch bei kleineren Renovierungen sind Verbraucher wieder eher bereit, Geld auszugeben. Die Zahlen beider Konzerne liefern somit erste Hinweise auf eine mögliche Besserung am US-Immobilienmarkt. Laut Bloomberg wäre es jedoch verfrüht, von einer Erholung zu sprechen.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Die Lowe's Companies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,69 % und einem Kurs von 192,9EUR auf Tradegate BSX (18. November 2026, 14:05 Uhr) gehandelt.





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Ferdinand Hammer

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Ferdinand Hammer schreibt seit 2017 für die Redaktion von wallstreetONLINE. Zuvor war er unter anderem für das Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) tätig. Sein besonderes Interesse gilt ESG-Investments und US-Tech-Aktien. Als Early Adopter von Elektrofahrzeugen schreibt er häufig über E-Auto-Aktien und testet gelegentlich auch batterieelektrische Fahrzeuge. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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