Lowe’s: Erst 4 Prozent Plus – dann kippt die Aktie trotz starker Zahlen
Höhere Kosten belasten
Lowe’s übertrifft die Erwartungen und hebt den Umsatzausblick an. Trotzdem kippt die Aktie nach einem Kurssprung ins Minus. Steigende Kosten trüben die Freude über die Zahlen – und setzen dem Gewinnausblick enge Grenzen.
Lowe’s verzeichnet einen höheren Umsatz als erwartet und hebt die Umsatzprognose an. Doch dann macht die Börse eine Kehrtwende: Im vorbörslichen Handel in New York stieg die Aktie zunächst um bis zu vier Prozent, lag anschließend jedoch 1,5 Prozent im Minus.
Starke Zahlen, vorsichtiger Ausblick
Im dritten Quartal bis zum 30. Oktober stieg der Umsatz um 9,3 Prozent auf 22,8 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie lag bei 3,10 US-Dollar. Beide Werte übertrafen die durchschnittlichen Schätzungen der von Bloomberg erfassten Analysten.
Für das Gesamtjahr rechnet der US-Baumarktkonzern nun mit einem Wachstum von bis zu 0,5 Prozent bei den vergleichbaren Umsätzen. Diese Kennzahl erfasst Filialen, die seit mindestens einem Jahr geöffnet sind. Noch vor drei Monaten hatte Lowe’s seine Umsatzerwartungen zurückgeschraubt.
Der Kostendruck bleibt bestehen
Beim Jahresgewinn hält Lowe’s jedoch an der bisherigen Prognose fest. Höhere Kosten für Waren, Treibstoff und Transporte sorgen trotz besserer Nachfrage für Zurückhaltung.
Die Aktie hatte bis Dienstag seit Jahresbeginn fast neun Prozent verloren. Im gleichen Zeitraum legte der S&P 500 um sieben Prozent zu.
Profikunden als Stütze
Das Geschäft mit Handwerkern und der Onlinehandel trugen zu dem besseren Quartal bei. Lowe’s wirbt wie der Rivale Home Depot verstärkt um Profikunden. Diese kaufen meist für höhere Beträge ein und sorgen in schwächeren Phasen für verlässlichere Umsätze.
Auch bei kleineren Renovierungen sind Verbraucher wieder eher bereit, Geld auszugeben. Die Zahlen beider Konzerne liefern somit erste Hinweise auf eine mögliche Besserung am US-Immobilienmarkt. Laut Bloomberg wäre es jedoch verfrüht, von einer Erholung zu sprechen.
Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion
Die Lowe's Companies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,69 % und einem Kurs von 192,9EUR auf Tradegate BSX (18. November 2026, 14:05 Uhr) gehandelt.
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