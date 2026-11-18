Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Hinter einer besonders hohen Dividendenrendite steckt manchmal ein stichhaltiger Grund für die günstige Bewertung der Aktie, für das Depot zählt deshalb nicht die Rendite allein. Diesen Grund finde ich mitunter erst mitten in der Analyse eines Unternehmens. In meiner Heibel-Ticker-Ausgabe 26/46 habe ich deshalb zunächst meine Arbeitsgrafiken für Europa, die USA und Japan gezeigt und die Analyse der einzelnen Titel zurückgestellt: https://www.heibel-ticker.de/heibel_tickers/2462

Dividendenrendite gegen die Erwartung an das Gesamtgeschäft

In den Grafiken stehen alle Dividendentitel, die meine fünf Dividendenkriterien erfüllen. Je höher ein Titel steht, desto höher ist seine Dividendenrendite, je weiter rechts, desto höher ist die Renditeerwartung des Gesamtgeschäfts. Erst wenn beide Werte ein aussichtsreiches Unternehmen zeigen, beginnt die Detailanalyse.

Dort stoße ich mitunter auf red flags: Gründe, die die optisch günstige Bewertung und die hohe Dividendenrendite erklären. Bevor eine unausgegorene Analyse erscheint, nehme ich mir für diese Prüfung mehr Zeit.

Mindestrendite 3 Prozent, Finanzwerte außen vor

Für neue Dividendenpositionen im Heibel-Ticker-Portfolio setze ich wegen des gestiegenen Zinsniveaus ein Minimum von 3 Prozent Dividendenrendite an. Die meisten Kandidaten stammen aus der Finanzbranche. Um sie mache ich einen Bogen, weil mir die Zinsentwicklung zu unberechenbar ist.

Europa: In der Schweiz bleibt neben Holcim lediglich Nestlé

Drei europäische Titel liegen mit ihrer Dividendenrendite über 6 Prozent: Partners Group, Melexis und Teleperformance. Aus Deutschland steht die Allianz in der Grafik. In der Schweiz bleibt neben Holcim lediglich Nestlé, und die Nestlé-Aktie ist in den vergangenen Jahren günstig geworden. Ich schaue sie mir näher an.

USA: Der Zeitgeist erklärt die günstige Bewertung der Nahrungsmittelanbieter

Neben den Finanztiteln stehen in der US-Grafik mehrere Anbieter von Nahrungsmitteln, und jeder hat sein eigenes kleines Problem: zu viel Zucker, zu viel Fleisch, zu viele verarbeitete Produkte. Das entspricht nicht dem Zeitgeist, darin liegt der Grund für die günstige Bewertung. Die Ölfirmen in der Grafik lasse ich ebenfalls außen vor.

Es bleiben Kimberly-Clark, Pfizer und UPS, drei völlig unterschiedliche Branchen, die ich mir näher anschaue.

Japan: Chemiefirmen locken mit Dividende, stecken aber im Umbruch

Neben den Finanzinstituten stammen die japanischen Kandidaten vor allem aus der Chemiebranche. Ihr herkömmliches Geschäft mit energieintensiven Massenchemikalien bekommt zunehmend Konkurrenz aus Ländern mit günstigeren Energiekosten. Viele japanische Chemieriesen bieten gleichzeitig Spezialchemikalien für Wachstumsbranchen wie die KI-Industrie an und versuchen damit, das wegbrechende Altgeschäft auszugleichen. Ob das gelingt, prüfe ich im Detail.

Die Prüfung auf red flags entscheidet

Ob aus einem Kandidaten ein Dividendenstar wird, entscheidet die Prüfung auf red flags, nicht die Höhe der Dividendenrendite. Auf meiner Prüfliste stehen Nestlé, Kimberly-Clark, Pfizer, UPS und die japanischen Chemiefirmen.

Welchen Grund sehen Sie dafür, dass Nestlé in den vergangenen Jahren so günstig geworden ist?

Die drei Arbeitsgrafiken für Europa, die USA und Japan mit allen Kandidaten finden Sie im Blogbeitrag: https://www.heibel-ticker.de/blog/dividendenstars-hohe-rendite-warnsig ...

Wenn Sie eine fundierte Analyse zu Nestlé, Kimberly-Clark, Pfizer oder UPS wünschen, können Sie diese hier nominieren: https://www.heibel-ticker.de/member/wunschanalyse